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Кулач: Думаю, с матча против Миная мы начнем победную серию

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок настроен на три очка

Кулач: Думаю, с матча против Миная мы начнем победную серию

fcdynamo.com

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Кулач рассказал, что уже готов вернуться на поле после травмы:

– Надеюсь, что уже все позади, с новыми силами приступаю к работе. Придут победы, и команда начнет показывать тот результат, на который все надеются и какой должен быть. Думаю, с матча против "Миная" мы начнем победную серию.

Пять месяцев – это достаточно большой промежуток времени. Надеюсь, теперь все будет хорошо и я поскорее наберу нужную форму.

- Готовы в полной мере составить конкуренцию в нападении?

– Конечно, готов. Но мне нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться в общей группе, ведь долгое время я работал индивидуально и только начал тренироваться вместе со всеми. Это привычная вещь после травмы. Думаю, со временем наберу форму и буду составлять полноценную конкуренцию.

С ребятами я всегда был на связи. Приятно чувствовать поддержку, так и должно быть. Знал все дела в команде, поэтому в этом плане все хорошо. Сейчас я очень рад возвратиться, это совсем другое дело. С хорошими эмоциями и новыми силами надеюсь помочь команде как можно скорее.

– В каком состоянии находятся игроки "Динамо"? В полной мере готовы к матчу с "Минаем"?

– Конечно, готовы. Труднее психологически, но нам нужна победа, чтобы начать положительную серию. Неудачи не могут продолжаться так долго. Мы все надеемся и верим, что с этого матча начнется удачный этап, - сказал Кулач.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.10.2022 в 22:26
сиди на скамейке и думай
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