Гуцуляк: Мы настраивались на очень непростую игру против Львова

Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал победу своей команды в матче против "Львова":

“После матча все довольны. Мы ехали во Львов и настраивались на очень непростую игру, потому что знали, что поле будет в тяжелом состоянии. Вообще многие говорили, что здесь газон не лучшего качества. Кроме того, знали, что будут непростые погодные условия, будет дождь. Но мы к этому были готовы. На поле все было видно – мы заслуженно победили. Два моих гола, конечно, радуют, но для меня на первом месте то, чтобы команда побеждала и мы были на горе турнирной таблицы”, - сказал Гуцуляк.

Отметим, что два забитых гола Алексея в этом матче стали для него первыми в сезоне. Кроме этого, на его счету две голевые передачи. По показателю результативности (гол+пас) он делит второе место в УПЛ с Михаилом Мудриком (4 ассиста), уступая только Таллесу из “Руха” (4+1).

Также добавим, что "Днепр-1" идет на втором месте в турнирной таблице, заработав максимально возможных 12 очков и с разницей забитых-пропущенных 11:0. “Шахтер” опережает днепрян на один зачетный пункт, имея на одну проведенную встречу больше.