  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гуцуляк: Мы настраивались на очень непростую игру против Львова
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гуцуляк: Мы настраивались на очень непростую игру против Львова

Премьер-лига
(2 голосов)

Но все решилось еще в первом тайме

Гуцуляк: Мы настраивались на очень непростую игру против Львова

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк прокомментировал победу своей команды в матче против "Львова":

“После матча все довольны. Мы ехали во Львов и настраивались на очень непростую игру, потому что знали, что поле будет в тяжелом состоянии. Вообще многие говорили, что здесь газон не лучшего качества. Кроме того, знали, что будут непростые погодные условия, будет дождь. Но мы к этому были готовы. На поле все было видно – мы заслуженно победили.

Два моих гола, конечно, радуют, но для меня на первом месте то, чтобы команда побеждала и мы были на горе турнирной таблицы”, - сказал Гуцуляк.

Отметим, что два забитых гола Алексея в этом матче стали для него первыми в сезоне. Кроме этого, на его счету две голевые передачи. По показателю результативности (гол+пас) он делит второе место в УПЛ с Михаилом Мудриком (4 ассиста), уступая только Таллесу из “Руха” (4+1).

Также добавим, что "Днепр-1" идет на втором месте в турнирной таблице, заработав максимально возможных 12 очков и с разницей забитых-пропущенных 11:0. “Шахтер” опережает днепрян на один зачетный пункт, имея на одну проведенную встречу больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Гуцуляк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде