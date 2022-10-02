УПЛ. Минай - Динамо 0:1. Старания-страдания

Владислав Кулач говорил, что матчем против "Миная" начнется выигрышная серия "Динамо" – самоуверенно как для находящейся в глубоком кризисе команды. Но разница в классе позволяет делать именно такие заявления. "Динамо" шесть раз играло против "Миная" – и шесть раз побеждало. Это тот случай, который отвечает словам классика: "в снегу, в пустыне, на пляже"… С другой стороны, впервые "Минай" и "Динамо" играли в конфигурации тренеров Шаран – Луческу. Это оставляло интригу и место для сенсации.

В стартовых составах сенсаций точно не было – "Минай" имеет стабильную основу. Отметить стоит разве что отсутствие Евгения Селезнева в заявке. Изюминка "динамовского" состава в том, что на скамейке запасных оказались два номинальных нападающих, - Бсеседин и Ванат, - а играл Денис Гармаш.

Именно у него был первый момент в матче – бил головой после подачи со штрафного. В общей сложности "Динамо" провело первую половину первого тайма довольно скромно – аккуратно в стиле гостевой команды. Можно выделить еще прострел Цыганкова с правого фланга, а также запомнилась попытка удара от Кабаева. Но "Минай", как ни странно, был острее.

Удар Твердохлиба заставил Бойко работать в поте лица. Вишневский бил тоже с перспективной позиции, но уже не так акцентировано. Кулиев создавал остроту на своем фланге. Подытожил отрезок активности удар Воробчака с прицелом в нижний дальний угол ворот – немного неточно.

Было бы странно, не отвечай "Динамо" на это своими выпадами. Соперник предоставлял простор для контратак, чем едва не воспользовался Кабаев. Партнер почти был выведен тет-а-тет, но Кулиев в последний момент сыграл в подкате. Дальше – больше. После розыгрыша углового опасно бил Буяльский, заставив Бандуру делать сейв.

Это был переломный момент, после которого инициатива отошла к гостям из Киева. Россыпи моментов не было, но напряжение повышалось постоянными атаками "Динамо". Лучше всего завершать удавалось на стандартах после подач. Так могли забивать Гармаш и Забарный. После удара Буяльского киевляне активно апеллировали относительно игры рукой, но судья после подсказки ВАРа продолжил игру.

Закончился тайм ударом Цыганкова со штрафного. Инициатива отошла к "Динамо", но этого, наверное, было мало в матче с таким неравномерным распределением сил.

Команда Луческу полностью осознавала свои недоработки, принявшись исправлять ситуацию сразу с возобновлением игры. Пошло действительно весело: удар Тымчика головой, удар Буяльского из-за пределов штрафной площади, удар Цыганкова в одно касание после сбрасывания с фланга. С двумя первыми задачами Бандура справился, а вот с третьей – нет.

"Динамо" держало мяч, оберегая себя от позиционных атак соперника. Но контратаки время от времени проходили. Шаран в технической зоне четко охарактеризовал их развитие – все есть, кроме завершения. Кулиев опаздывал с передачей, Вишневский бил в никуда, Воробчак открывался поздно. Так доиграли до финального свистка, перед которым еще была вспышка в виде удара со штрафного и сейва Бойко.

Старания-страдания? Это не упрек, это констатация. "Динамо" явно не было сковано из-за недооценки соперника, но не могло подавить его легкостью. И это уже похоже на тенденцию: минимальная победа над "Львовом", теперь - над "Минаем". Очки капают, но добавлять необходимо.

УПЛ. 5-й тур. 02.10.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Александр Шандор

ФК "Минай" - "Динамо" 0:1

Гол: Виктор Цыганков 51

ФК "Минай": Александр Бандура, Иван Трубочкин (Валерий Рогозинский 83), Эльдар Кулиев, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Назарий Воробчак (Дмитрий Касимов 78), Олег Горин, Игорь Гончар, Алексей Хахлев (Антон Байдал 78), Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Даниил Колесник 78)

"Динамо": Денис Бойко, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Кахим Пэррис 75), Владимир Шепелев (Джастин Лонвейк 82), Виктор Цыганков, Денис Гармаш (Артем Беседин 67), Александр Тымчик, Илья Забарный, Виталий Буяльский, Владислав Дубинчак (Константин Вивчаренко 67)

Предупреждения: Олег Горин 7, Даниил Колесник 85, Дмитрий Немчанинов 87, Антон Байдал 90+2 - Владимир Шепелев 56, Денис Попов 90+3