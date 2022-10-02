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Днепр-1 одержал 100-ю победу на профессиональном уровне

Премьер-лига
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(2 голосов)

Клубу всего пять лет

Днепр-1 одержал 100-ю победу на профессиональном уровне

Офіційний сайт Дніпро-1/Автор невідомий

Новина українською

Вчерашняя победа "Днепра-1" над "Львовом" стала 100-й на профессиональном уровне. Об этом сообщает официальный сайт днепрян.

Достаточно символично, что именно над ПФК "Львов" спортклубовцы получили больше всего побед - а именно восемь (семь – в УПЛ, одну – в Кубке Украины).

В целом больше побед на счету "Днепра-1" в УПЛ – 38. Далее по этому показателю идут Вторая лига (26), Первая лига (23), Кубок Украины (14) и еврокубки (1).

Процент побед за всю историю профессиональных выступлений составляет 60%. На счету спортклубовцев еще 20 ничьих и 44 поражения. За 164 матча днепряне забили 327 голов, а пропустили 162.

Напомним, что "Днепр-1" был создан в марте 2017 года.

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В статье: СК Днепр-1
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