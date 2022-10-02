С Гармашем в атаке. Стали известны составы команд на матч Минай – Динамо

Владимир Шаран и Мирча Луческу определились со стартовыми составами на поединок пятого тура УПЛ.

"Минай" (старт): Бандура – ​​Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Твердохлеб, Воробчак, Кулиев – Вишневский

"Динамо" (старт): Бойко – Тымчик, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук – Кабаев, Шепелев, Буяльский, Цыганков – Гармаш.