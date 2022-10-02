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С Гармашем в атаке. Стали известны составы команд на матч Минай – Динамо
Селезнев даже не в заявке
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Владимир Шаран и Мирча Луческу определились со стартовыми составами на поединок пятого тура УПЛ.
"Минай" (старт): Бандура – Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Твердохлеб, Воробчак, Кулиев – Вишневский
"Динамо" (старт): Бойко – Тымчик, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук – Кабаев, Шепелев, Буяльский, Цыганков – Гармаш.
Напомним, что матч между "Минаем" и "Динамо" должен начаться в 13:00. Следите за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол
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