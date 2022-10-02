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С Гармашем в атаке. Стали известны составы команд на матч Минай – Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Селезнев даже не в заявке

С Гармашем в атаке. Стали известны составы команд на матч Минай – Динамо

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Владимир Шаран и Мирча Луческу определились со стартовыми составами на поединок пятого тура УПЛ.

"Минай" (старт): Бандура – ​​Гончар, Немчанинов, Горин, Трубочкин – Хахлев, Витенчук – Твердохлеб, Воробчак, Кулиев – Вишневский
"Динамо" (старт): Бойко – Тымчик, Попов, Забарный, Дубинчак – Сидорчук – Кабаев, Шепелев, Буяльский, Цыганков – Гармаш.

Напомним, что матч между "Минаем" и "Динамо" должен начаться в 13:00. Следите за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь.

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В статье: Мирча Луческу Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
02.10.2022 в 12:24
А що поробиш, коли здавалося з "основним нападником" БЕда! Ніяк не можу набрати найкращої форми... Яка і до цього була не найкраща Та взагалі після продажу Ярмоленко результативних гравців в нападі поки не спостерігається. Андрій мав показник близький одиниці гол+асист на гру, а після нього навіть 0,5 вже було досягненням.
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Geels 7 (Северодонецк)
02.10.2022 в 12:31
Цыганков пока результативнее Ярмоленки по сезонам....
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.10.2022 в 12:13
Команда Динамо!
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