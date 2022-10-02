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Голкипер Днепра-1 Валеф установил клубный рекорд по сухим минутам подряд

Премьер-лига
(4 голосов)

Он до сих пор не пропускал в этом чемпионате

Голкипер Днепра-1 Валеф установил клубный рекорд по сухим минутам подряд

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

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Вчера "Днепр-1" оставил свои ворота сухими, обыграв "Львов" со счетом 3:0. Для голкипера спортклубовцев Макса Валефа этот матч стал рекордным.

Он достиг отметки в 360 минут без пропущенных голов. Предыдущее подобное достижение "Днепра-1" принадлежало Валерию Юрчуку, который в сезоне 20/21 в течение 344 минут не пропускал. На третьей позиции этого рейтинга расположился Валентин-Александр Кожокару (214 минут).

Отметим, что "Днепр-1" сейчас остается единственным клубом УПЛ, который до сих пор не пропустил ни одного гола в текущем сезоне. В то же время в активе подопечных Кучера 11 забитых за четыре матча. Следующий поединок в УПЛ спортклубовцы сыграют против "Зари" 9 октября.

Напомним, что Валеф присоединился к "Днепру-1" летом этого года. Украинский клуб заплатил за него 100 тысяч долларов бразильской "Форталезе".

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В статье: СК Днепр-1
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