Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков впервые за почти 10 месяцев забил в УПЛ и обогнал Милевского в рейтинге бомбардиров Динамо
Была большая пауза
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков открыл счет в
Этот гол стал первым для Цыганкова в УПЛ с 4 декабря прошлого года. Тогда Виктор забил в воротах Вереса. С тех пор он провел в Премьер-лиге всего два матча, в том числе только один в этом сезоне.
Кроме этого вингер забил 88-й гол за "Динамо". Таким образом, он вышел на чистое седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров киевлян, отодвинув на чистое восьмое место Артема Милевского, у которого 87 мячей.
Популярное сейчас
- 129 людей погибло во время футбольного матча в Индонезии
- Месси осталось забить 17 штрафных, чтобы поставить мировой рекорд
- Разгромы от Шахтера и Днепра-1, скучная Барса, победоносный Моуриньо. Главные новости за 1 октября
- Надежды, разбившиеся вдребезги. Украинские легионеры, которые разочаровали за границей
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО