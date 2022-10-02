Цыганков впервые за почти 10 месяцев забил в УПЛ и обогнал Милевского в рейтинге бомбардиров Динамо

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков открыл счет в матче пятого тура УПЛ против "Миная" на 51-й минуте встречи. Украинец с 20 метров в касание после навеса с фланга положил мяч в угол ворот.

Этот гол стал первым для Цыганкова в УПЛ с 4 декабря прошлого года. Тогда Виктор забил в воротах Вереса. С тех пор он провел в Премьер-лиге всего два матча, в том числе только один в этом сезоне.

Кроме этого вингер забил 88-й гол за "Динамо". Таким образом, он вышел на чистое седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров киевлян, отодвинув на чистое восьмое место Артема Милевского, у которого 87 мячей.