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Луческу: Качество поля в Ужгороде лучше позволяло разрушать, чем нам – создавать

Премьер-лига
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Но киевляне все равно доминировали

Луческу: Качество поля в Ужгороде лучше позволяло разрушать, чем нам – создавать

Фото: ФК Динамо Киев

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своих подопечных в матче против "Миная":

– Как проанализируете события и ход матча?

– Как я и предполагал, было тяжело. Трудно играть против команд Шарана. Его команды всегда организованы в обороне, мотивированы. Нам было тяжело играть. Качество поля лучше позволяло разрушать, чем нам – создавать. Были допущены ошибки из-за того, что приходилось делать лишние касания к мячу.

"Минай" хорошо начал, мощно, создал несколько моментов с угловых, иногда – из-за нашей невнимательности. Игра на стандартах – это сильное качество этой команды. Дальше потихоньку мы взяли контроль мяча к своим ногам, создали несколько моментов, а во втором тайме доминировали. И доминировали уже до конца игры, до последней минуты. Лишь на фоне нашей расслабленности соперник давил в конце. Мы доминировали, но я недоволен тем, что мы реализовали только один момент. Хочется больше голов.

– Сегодня на замену вы выпустили двух дебютантов при шатком счете (Парриса и Лонвейка, – примечание). Были настолько уверены в их готовности? И как оцените дебют?

– Увидим, как будет дальше. Трудно всегда делать трансферы в ходе чемпионата, когда игроки должны включаться сразу. Им нужно время, чтобы притерлись, потренировались вместе с партнерами. Чтобы игроки поняли, что от них требуют.

В таком случае легче украинским игрокам – имею в виду, легче войти в этот чемпионат. Ведь украинские игроки знают особенности этого чемпионата, готовые к логистике. Иностранцам сейчас тяжело приспособиться. Это игроки на будущее, на перспективу. Нужно время на адаптацию и им как игрокам и нам как тренерам.

– В октябре у команды девять матчей, тяжелый график. Как планируете справиться с этим, будет ротация?

– Трудно действительно. Много переездов, автобус – самолет, мы каждые три дня меняем места дислокации, поля, тренировочные центры. Эти все переезды – это тяжело. Переезды занимают по 6-7 часов, а иногда и больше, это накапливает усталость. Я благодарю ребят за то, как они готовятся, адаптируются к условиям. Другого выхода у нас нет. Надо двигаться вперед”, – сказал Луческу.

Отметим, что благодаря победе "Динамо" обогнало "Минай" и "Рух" и сейчас находится на девятой строчке турнирной таблицы, имея в активе шесть очков за четыре матча.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Минай
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