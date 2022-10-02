Шаран – об игре с Динамо: Против таких соперников нужно реализовывать один момент из одного

Главный тренер Миная Владимир Шаран прокомментировал поражение своей команды в матче против киевского Динамо:

“ – Честно говоря, думаю, болельщикам понравилась эта игра. Было напряжение, были моменты и у наших ворот, и у ворот соперника. Наша команда сыграла в тот футбол, который мы хотели видеть – особенно по сравнению с первым матчем против “Львова”. Я отмечал, что надо выходить и играть уверенно против любой команды, это мы и увидели сегодня. Но нет завершения. Надо решать в тех эпизодах, которые создаются, реализовывать моменты, особенно из удававшихся нам стандартов.

А "Динамо" есть "Динамо". Цыганков забил на мастерстве, а Воробчак с двух подобных позиций не попал в створ ворот. Вот и разница. Хотя в организации игры мы смотрелись прилично. Во втором тайме отдали инициативу, потому что устали и подсели. Но я видел, что можем добавить в конце матча – это случилось. Благодаря некоторым перестройкам.

В двух подряд домашних матчах не можем забить – вот это плохо. Над этим нужно работать. Думаю, что эта игра придаст нам уверенность.

– Перед матчем вы говорили, что на такого соперника как "Динамо" команду не нужно настраивать. Так ли оно действительно получилось?

– Да, ребята играли спокойно, не нервничали. Всё было нормально. Выполнили все то, о чем договаривались, кроме гола…

– По вашему мнению, сколько "Минай" мог забить сегодня?

– Трудно сказать так сразу, нужно смотреть со стороны, потому что сразу после матча можно наговорить лишнего. Но я по собственному опыту могу сказать: когда я работал в "Александрии", бывали матчи, где у нас было меньше моментов, но играли вничью или выигрывали. Против таких соперников нужно реализовывать один с одного, а сегодня у нас было много моментов. Бойко несколько раз спасал "Динамо". Хотя и нас Бандура спасал. Игра была интересной, хоть мы и проиграли”, - сказал Шаран.