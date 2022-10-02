Шахов дебютирует в составе Зари. Составы на игру против Кривбасса

В рамках 5-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграет против криворожского "Кривбасса". Начало встречи - 17:00.

Главные тренеры коллективов Патрик ван Леувен и Юрий Вернидуб определились со стартовыми составами своих команд на этот поединок.

В составе луганчан дебютную игру проведет Евгений Шахов. Для 31-летнего хавбека это будет первый матч в УПЛ с 15-го ма 2016-го года.

"Заря": Мацапура, Имереков, Батагов, Смиян, Данченко, Бражко, Булеца, Шахов, Кирюханцев, Кристиан, Русин.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Чурко, Гулько, Михайленко, Антюх, Хлань, Алефиренко, Снурницын, Бутко, Нагнойный, Лунев.

"Кривбасс": Сарнавский, Якимец, Вернидуб, Зотько, Нябейе, Семенов, Банада, Хобленко, Татарков, Волошин, Задерака.

Запасные: Клищук, Стецьков, Лаврич, Опанасенко, Шевченко, Понедельник, Рябов, Сематюк, Дебелко, Кораблин, Устименко, Микитишин.