Черноморец - Александрия 1:2. Возвращение легенды

В последний раз Кирилл Ковалец играл в официальном матче еще в октябре 2021-го года. Проблема последующего застоя не в отсутствии качества, а скорее в совокупности факторов. В той игре против "Ворсклы" он получил травму колена, после закончился его контракт с "Александрией", началась война и Кирилл никак не мог найти новый клуб. Говорили об интересе со стороны польских и бельгийских команд, но хавбек, судя по всему, не был готов к переезду. Поговаривали, что он был на просмотре у "Динамо", однако впечатлить Луческу не сумел. И вот спустя почти год Ковалец снова попал в заявку официального матча. И вновь в составе "Александрии". Видно это судьба и никуда они друг от друг деться не могут.

В анонсе к матчу "Черноморец" - "Александрия" мы писали, что у матча есть все составляющие, чтобы получиться интересным. Не качественным, это важно, а именно интересным. Однако мы немного ошиблись. Еще с первых кадров трансляции начало казаться, что ничего хорошего нас с вами не ждет. В воскресенье Ковалевку (именно там одесситы временно проводят домашние матчи) окутали тучи, дул сильнейший ветер, а в такие дни хочется смотреть в окно из теплой квартиры, попивая чай и думая о тленности бытия. А футбол... В футбол в такие дни играть точно не хочется, но приходится.

Игра действительно была очень далека от идеала. Первый тайм запомнились немного более интересной игрой от "Черноморца", но в целом на поле были справедливые нули. И не факт, что мы говорим только о счете на табло. Из интересного можно вспомнить неплохой проход Брагару левым флангом и его последующий удар издали - рядом с дальней штангой. Также нельзя не сказать о травме Копыны. Полузащитник "Александрии" впервые в сезоне вышел в старте, причем закрывал непрофильную для себя позицию правого защитника. Работы у него было не очень много, однако в одном из эпизодов он очень обидно дернул заднюю, что привело к преждевременной замене - вместо Юрия вышел Мирошниченко. На этом все. Кто пропустил первый тайм, тот в принципе ничего не потерял.

А вот второй тайм получился интереснее. Особенно его начало, когда фортуна повернулась к "Черноморцу" пятой точкой. Возможно направляясь в раздевалку Роману Григорчуку перебежала дорогу черная кошка, либо он, как в старом анекдоте, в одно место направил колдуна, но факт остается фактом - за стартовые десять минут второй половины одесситы дважды меняли вратарей. Вспомнить нечто подобное сложно. Началось все с "привоза" возле штрафной одесситов и последующей игры рукой от Непогодова за пределами дозволенной зоны - красная. Вместо него вышел опытный Паст, однако при ближайшем угловом травмировал колено. Ему несколько минут оказывали помощь, а после помогли покинуть пределы поля. По итогу, Григорчуку пришлось пускать в бой третьего кипера - 20-летнего Даниила Варакуту.

Ранее мы уже видели нечто подобное. В третьем туре "Александрия" в игре против "Металлиста" также получила численное преимущество, однако мало того, что не смогла довести игру до победы, так еще и проиграла со счетом 1:3. И если бы нечто подобное случилось и сегодня - позора было бы не избежать. Но "Александрия" все же победила. Вначале команды обменялись забитыми. За "горожан" сыграли замены - свеженький Волошин классно прорвался флангом, прострелил, сфера ударились о свеженького Третьякова и долетела до свеженького Мирошниченко. Последний без сопротивления нанес точный удар. Вскоре счет стал равным благодаря удару Брагару - вингер первым сыграл на подборе за пределами штрафной и нанес точный удар издали.

Но у "горожан" оставался последний козырь. Юрий Гура выпустил на последние 15 минут Кирилла Ковальца и тот не забыл отплатить тренеру за доверие. Именно он после прострела Волошина (еще одного героя) оторвался от защитника одесситов и забил в первой же игре после возвращения. А далее, слезы Кирилла и итоговые три бала для "Александрии". Юрий Гура сегодня эталонно управлял игрой во втором тайме, поскольку все его замены принесли результат. А Роману Григорчуку все еще не везет - против "Шахтера" пропустили с рикошетом в компенсированное время, сегодня потеряли за матч сразу двух вратарей. Но фанаты "моряков" продолжают жить с верой, что вскоре начнется их белая полоса.

VBET-лига. 5-й тур

2 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Черноморец - ФК Александрия 1:2

Голы: Максим Брагару 79 - Денис Мирошниченко 71, Кирилл Ковалец 83

Черноморец: Дмитрий Непогодов, Виталий Ермаков, Джеймс Манджрекар, Илья Путря, Дмитрий Юсов, Иван Бобко, Родион Плакса (Владислав Наумец 58), Евгений Селин, Зигей Бадибанга (Евгений Паст 51, Даниил Варакута 58), Максим Брагару, Сергей Политыло

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев, Максим Дячук, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Максим Третьяков 67), Александр Демченко (Кирилл Ковалец 80), Андрей Цуриков, Юрий Копина (Денис Мирошниченко 37), Сергей Рыбалка, Богдан Кобзар (Викентий Волошин 67)

Предупреждения: Илья Путря 67 - Денис Мирошниченко 60, Викентий Волошин 86

Удаление: Дмитрий Непогодов 49