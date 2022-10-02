Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За Черноморец сегодня сыграли три вратаря. Первого удалили, второй – получил травму
Варакута в третий раз в карьере играет в УПЛ
Фото: ФК Черноморец
Одесский "Черноморец" играет дома с "Александрией". Вскоре после перерыва, на 48-й минуте, основного голкипера команды-хозяев Дмитрия Непогодова удалили за игру рукой вне штрафной площади.
Чтобы выпустить второго голкипера, Евгения Паста, коуч "Черноморца" Роман Григорчук заменил форварда Зиги Бадибангу. Однако спустя четыре минуты после замены вратаря снова пришлось менять – Паст получил травму колена в борьбе после углового удара.
Вместо Евгения Роману Григорчуку пришлось выпустить третьего голкипера одесской команды – Даниила Варакуту. Для 20-летнего вратаря эта игра стала лишь третьей в УПЛ во всей карьере. В прошлом сезоне он дебютировал против "Металлиста 1925", а также сыграл против "Динамо".
Популярное сейчас
- УПЛ. Минай - Динамо 0:1. Старания-страдания
- Россияне потерпели большую неудачу, уходя из Лимана, - Британская разведка
- 129 людей погибло во время футбольного матча в Индонезии
- Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО