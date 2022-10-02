За Черноморец сегодня сыграли три вратаря. Первого удалили, второй – получил травму

Одесский "Черноморец" играет дома с "Александрией". Вскоре после перерыва, на 48-й минуте, основного голкипера команды-хозяев Дмитрия Непогодова удалили за игру рукой вне штрафной площади.

Чтобы выпустить второго голкипера, Евгения Паста, коуч "Черноморца" Роман Григорчук заменил форварда Зиги Бадибангу. Однако спустя четыре минуты после замены вратаря снова пришлось менять – Паст получил травму колена в борьбе после углового удара.

Вместо Евгения Роману Григорчуку пришлось выпустить третьего голкипера одесской команды – Даниила Варакуту. Для 20-летнего вратаря эта игра стала лишь третьей в УПЛ во всей карьере. В прошлом сезоне он дебютировал против "Металлиста 1925", а также сыграл против "Динамо".