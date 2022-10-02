Зоря - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Юрий Вернидуб впервые со времени своего ухода из "Зари" встречается с луганским клубом. Это уже не та команда, которая была у наставника, тем не менее, это однозначно добавляет изюминки этому матчу.

УПЛ. 5-й тур

2 октября. Киев. Начало в 17:00

"Заря" - "Кривбасс"