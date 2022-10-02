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Зоря - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Юрий Вернидуб против "Зари"

Зоря - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

Юрий Вернидуб впервые со времени своего ухода из "Зари" встречается с луганским клубом. Это уже не та команда, которая была у наставника, тем не менее, это однозначно добавляет изюминки этому матчу.

УПЛ. 5-й тур
2 октября. Киев. Начало в 17:00
"Заря" - "Кривбасс"

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
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