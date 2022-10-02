Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зоря - Кривбасс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Юрий Вернидуб против "Зари"
Фото: ФК Кривбасс
Юрий Вернидуб впервые со времени своего ухода из "Зари" встречается с луганским клубом. Это уже не та команда, которая была у наставника, тем не менее, это однозначно добавляет изюминки этому матчу.
УПЛ. 5-й тур
2 октября. Киев. Начало в 17:00
"Заря" - "Кривбасс"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гайдай: Оккупанты начали готовиться к неизбежному уходу из Луганщины
- Уже достигнута планка в 60 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
- россияне утром обстреляли Запорожье и окрестности города
- Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet