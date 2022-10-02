  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кирилл Ковалец сыграл впервые за год – и сразу забил. Видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирилл Ковалец сыграл впервые за год – и сразу забил. Видео

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок расчувствовался после гола

Кирилл Ковалец сыграл впервые за год – и сразу забил. Видео

Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец сыграл в профессиональном матче впервые за год – с октября 2021. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе команды в каждой игре сезона, пока в 11 туре не получил травму колена.

Сегодня же Ковалец снова сыграл в УПЛ – против одесского "Черноморца" – и сразу же забил. "Александрия" в итоге победила благодаря голу Кирилла на 83-й минуте. Ассист отдал Викентий Волошин.

Примечательно, что забил Ковалец своему предыдущему клубу – в "Черноморце" полузащитник играл с 2015 по 2018 годы. После гола Кирилла даже расчувствовался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Ковалец Черноморец (Одесса) Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде