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Кирилл Ковалец сыграл впервые за год – и сразу забил. Видео
Игрок расчувствовался после гола
Фото: FootBoom/Автор – Михаил Козелко
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец сыграл в профессиональном матче впервые за год – с октября 2021. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе команды в каждой игре сезона, пока в 11 туре не получил травму колена.
Сегодня же Ковалец снова сыграл в УПЛ – против одесского "Черноморца" – и сразу же забил. "Александрия" в итоге победила благодаря голу Кирилла на 83-й минуте. Ассист отдал Викентий Волошин.
Примечательно, что забил Ковалец своему предыдущему клубу – в "Черноморце" полузащитник играл с 2015 по 2018 годы. После гола Кирилла даже расчувствовался.
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