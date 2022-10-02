Кирилл Ковалец сыграл впервые за год – и сразу забил. Видео

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец сыграл в профессиональном матче впервые за год – с октября 2021. В прошлом сезоне он выходил в стартовом составе команды в каждой игре сезона, пока в 11 туре не получил травму колена.

Сегодня же Ковалец снова сыграл в УПЛ – против одесского "Черноморца" – и сразу же забил. "Александрия" в итоге победила благодаря голу Кирилла на 83-й минуте. Ассист отдал Викентий Волошин.

Примечательно, что забил Ковалец своему предыдущему клубу – в "Черноморце" полузащитник играл с 2015 по 2018 годы. После гола Кирилла даже расчувствовался.