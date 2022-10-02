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Кривбасс забил впервые в сезоне. Алексей Хобленко попал с пенальти

Премьер-лига
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Команда из Кривого Рога играет с Зарей

Кривбасс забил впервые в сезоне. Алексей Хобленко попал с пенальти

Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" забил впервые в текущем сезоне УПЛ. Команда играет в Киеве против луганской "Зари", на стадионе имени Валерия Лобановского.

Первый гол "Кривбасса" в сезоне забил форвард Алексей Хобленко с пенальти. Для него этот гол стал уже двенадцатым за клуб. Нападающий играл за команду из Кривого Рога с лета 2021 года по март 2022, а также с начала текущего сезона.

В УПЛ же воспитанник киевского "Динамо" сыграл уже 91 игру – и забил 16 голов. Хобленко ранее уже забивал за одесский "Черноморец", а также за "Днепр-1".

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко
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