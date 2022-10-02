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Кривбасс забил впервые в сезоне. Алексей Хобленко попал с пенальти
Команда из Кривого Рога играет с Зарей
Фото: ФК Кривбасс / Автор неизвестен
Криворожский "Кривбасс" забил впервые в текущем сезоне УПЛ. Команда играет в Киеве против луганской "Зари", на стадионе имени Валерия Лобановского.
Первый гол "Кривбасса" в сезоне забил форвард Алексей Хобленко с пенальти. Для него этот гол стал уже двенадцатым за клуб. Нападающий играл за команду из Кривого Рога с лета 2021 года по март 2022, а также с начала текущего сезона.
В УПЛ же воспитанник киевского "Динамо" сыграл уже 91 игру – и забил 16 голов. Хобленко ранее уже забивал за одесский "Черноморец", а также за "Днепр-1".
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