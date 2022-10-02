Кривбасс забил впервые в сезоне. Алексей Хобленко попал с пенальти

Криворожский "Кривбасс" забил впервые в текущем сезоне УПЛ. Команда играет в Киеве против луганской "Зари", на стадионе имени Валерия Лобановского.

Первый гол "Кривбасса" в сезоне забил форвард Алексей Хобленко с пенальти. Для него этот гол стал уже двенадцатым за клуб. Нападающий играл за команду из Кривого Рога с лета 2021 года по март 2022, а также с начала текущего сезона.

В УПЛ же воспитанник киевского "Динамо" сыграл уже 91 игру – и забил 16 голов. Хобленко ранее уже забивал за одесский "Черноморец", а также за "Днепр-1".