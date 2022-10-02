Президент Кривбасса: Команда не укомплектована. Не все согласились играть, не все оправдывают ожидания

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц поделился мнениями на счет трансферов команды.

— На какой результат, по вашему прогнозированию, должна рассчитывать команда в таком составе по итогам сезона? Что будет нравом, что неудачей?

— Простите, а о каком "таком составе" команды вы сейчас? Пока команду нельзя называть доукомплектованной и на это много причин. Не все те футболисты, которых главный тренер хотел видеть в клубе, согласились играть в Украине, и я сейчас не только о легионерах. Не все футболисты оправдывают ожидания.

Но работа продолжается, мы ждем трех новичков в команде. Один из них уже тренируется, а презентация других бюрократических нюансов пока откладывается, но контракты подписаны. Команда еще формируется, впереди зимнее трансферное окно, и я бы не торопился сейчас говорить о "нраве" или "неудаче", - рассказал Караманиц.