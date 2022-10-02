Заря - Кривбасс 2:2. Богачи в атаке, нищие в обороне

У Юрия Вернидуба не оставалось пути для отступления. Один из лучших украинских тренеров вернулся на родину и казалось, что "Кривбасс", имея теперь крутого наставника и неплохой кадровый ресурс, сможет всех удивить. И действительно удивил, только со знаком минус. Криворожане в первых четырех турах набрали всего один бал, при этом забив ноль голов. Катастрофа? Возможно, но у кого поднимется рука увольнять такого наставника после такого короткого отрезка. Да и пауза на матчи сборных пришла очень вовремя - Юрий Николаевич получил время для встряски футболистов. Правда соперник им выпал далеко не самый простой.

Свое имя в мире тренеров Вернидуб сделал именно во главе "Зари". Он слепил из обычной украинской команды настоящую сенсацию, настоящих мужиков. С ним луганчане взяли бронзу, с ним играли в еврокубках, с ним кидали вызов грандам и не боялись даже начинать открытые конфликты. Но сегодня наставник оказался на другой стороне и как мы писали выше - путей для отступления у него не оставалось.

Интересно, что "Заря" и "Кривбасс" - команды, которым проще играть вторым номером, ибо позиционка - не их стихия. Им куда проще полагаться на контратаки, благо быстрых футболистов хватает. Потому сегодняшний матч мог пойти по двум сценариям. Хороший: оба клуба показали бы веселую игру, с большим количеством моментов и обоюдными ошибками сзади. Плохой: оба клуба не могли решить, кто будет владеть сферой, ошибались, нарушали правила и подарили болельщикам унылое зрелище. Благо все пошло по первому сценарию.

"Кривбасс" начал игру очень задорно. Они попытались перебегать "Зарю" и уже на старте это принесло результат. Мацапура в очередной раз в сезоне сыграл очень неуверенно на выходе, сбив в пределах штрафной Татаркова. Чистый пенальти, реализовать который доверили Хобленко. Опытный форвард не подвел, мощно пробив в угол - 0:1. Вот он, долгожданный дебютный гол "Кривбасса" в элите украинского футбола. Однако если руководство клуба и решило бы в честь этого события запустить праздничный салют, он получился бы недолгим. "Заря" сравняла и сделала это очень быстро. Дебютант Кирюханцев, вышедший не на фланге обороны, а в атаке, смог замкнуть передачу с правого крыла, которую запустил Булеца. 1:1. К слову, эпизод получился спорным, поскольку мог иметь место офсайд.

Проходит десять минут и луганчане смогли выйти вперед. Еще один быстрый выпад завершился классной передачей от Шахова и ударом в верхний угол от того же Кирюханцева. Вот и дубль в дебютной игре, красавец. Нельзя не сказать, что и Шахов отличился голевым действием в первом матче за луганчан. Вскоре третий гол хозяев мог забивать Русин, однако форвард не смог замкнуть опасный прострел справа. Это событие помогло уберечь интригу от досрочной смерти.

Старт второй половины очевидно был за "Зарей". Коллектив ван Леувена увереннее действовал в атаке, имея два неплохих момента. Кирюханцев качественно навесил в штрафную, однако Русин пробил рядом с дальней штангой. Вскоре после к голевой передачи мог добавлять гол Шахов, но Евгений точно так же испортил навес товарища по команде. "Кривбасс" атаковал куда реже, но гол найти сумел. Задерака на фланге с боем прошел мимо двух оппонентов, с трудом навесил в штрафную, Мацапура снова ошибся и Волошин сумел забить в пустой угол. 2:2. До чего веселый мы смотрели матч.

Больше голов в матче не было. Чему мы могли научиться после просмотра сегодняшнего действа? Да ничему в принципе. Просто веселая игра. Просто две команды, которые неплохо умеют играть в атаке и катастрофически плохо в обороне. Юрий Вернидуб берет вторые очки во главе "Кривбасса", в то время как "Заря" окончательно показала, что никакой борьбы за чемпионство, о чем могли шептаться после трех стартовых туров, не будет. Не обросли еще луганчане стабильностью.

VBET-лига. 5-й тур

2 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - Кривбасс 2:2

Голы: Игорь Кирюханцев 18, Игорь Кирюханцев 28 - Алексей Хобленко 9 (пен.), Назар Волошин 66

Заря: Дмитрий Мацапура, Владимир Бражко, Сергей Булеца, Евгений Шахов (Вячеслав Чурко 68), Назарий Русин (Максим Лунев 83), Максим Имереков, Арсений Батагов, Кристиан Даль, Игорь Кирюханцев (Денис Антюх 62), Олег Данченко, Максим Смиян

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Алексей Хобленко (Денис Устименко 69), Никита Татарков (Вячеслав Рябов 84), Иван Зотько (Тимур Стецков 46), Виталий Вернидуб, Назар Волошин, Владимир Якимец, Евгений Банада (Тимур Кораблин 46), Дмитрий Семенов, Иван Дибанго, Максим Задерака

Предупреждения: Олег Данченко 24 - Виталий Вернидуб 3, Евгений Банада 21, Иван Зотько 44, Денис Устименко 78