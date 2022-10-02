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Ван Леувен: Я считаю Заря имела больше возможностей, чтобы забить
Наставник луганчан о поединке с "Кривбассом"
zarya-lugansk.com
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен поделился мыслями после
"Можна сказать, мы неправильно начали игру - гол получили. Потом начали играть в свой футбол, больше моментов создали, забили два хороших гола.
Во втором тайме у нас тоже достаточно моментов было. Соперник тоже получил свои моменты, но я считаю мы имели больше возможностей, чтобы забить.
Что касается Шахова, он показывал свой футбол, свой опыт на тренировках. Из-за этого я решил доверить Евгению место в составе. Потому что нашей команды нужны опытные футболисты, так как у нас много молодых. Я доволен сегодняшней игрой Шахова. Как и Кирюханцевым, который забил два гола.
Сыграл ли "Кривбасс" как мы ожидали? Мы смотрели, анализировали. Думаю и соперник, и мы ожидали один от одного той игры, которую показали", - рассказал коуч луганчан.
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