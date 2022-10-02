Вернидуб: Если будет время и доверие - 100% получится создать боеспособную команду в Кривом Роге

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал ничью с луганской "Зарей" в матче 5-го тура УПЛ.

"Хорошая игра с хорошим соперником. Команда забила и не проиграла сопернику, который постоянный участник европейских турнирнов. Это хорошо. Так забиваются мячи, так тяжело зарабатываются очки в копилку... Когда все сражаются и выкладываются по-полной, тогда и есть результат. Игра была очень быстрая. Как мы могли ещё забить, так же и "Заря" ещё могла забить. Моментов было предоставточно. Я думаю, футбол понравился зрителям.

В первом тайме забили мяч, могли ещё один сразу забить: хорошую комбинацию разыграли. Обидно, что сразу пошло наказание: пропустили один, второй и первый тайм проиграли. Во втором тайме все, о чем мы договаривались, мы придерживались. У "Зари" были моменты, но здорово сыграл наш вратарь Сарнавский. Мы свой шанс реализовали и забили. В конце еще мог забить Микитишин: первый раз передержал мяч и не пробил, во второй раз не попал в ворота. Молодость, я думаю. Есть еще куда двигаться дальше.

"Заря" неплохо выглядела. Как и при мне, в команде достаточно много хорошей молодежи. Опять "Заря" вернулась к тому, с чего я начинал свой путь, когда было много арендованных. Команда молодая, очень быстрая, есть свой стиль. Тренер очень хорошо поработал. Хорошая линия атаки. На сегодняшний день "Заря" забила в пяти играх двенадцать мячей, но десять пропустила. То есть это команда, которая здорово и ярко играет в атаку, точно также есть проблемы в обороне. Это говорит о том, что команда на своем этапе становления. Может, им не повезло попасть в группу Лиги конференций, но я думаю, что все придет. То, что они будут сражаться за призовые места, я в этом уверен.

У нас работы очень много. Вы сами понимаете, "Кривбасс" после длительного периода вернулся в Премьер-лигу. Команда собиралась с нуля, поэтому нужно время, чтобы слепить, создать эту команду, сыграться. Хотя сегодня, на мой взгляд, по сравнению с предыдущими четырьмя играми, есть какой-то рисунок и в атаке появились моменты. Самое важное, чтобы ребята это сами поняли и не боявились играть. Потому что очень много футболистов, которые вообще не играли в Премьер-лиге. Это большая проблема. Ну, будем тренироваться. Я вам одно могу сказать: я буду не я, если не сделаю эту команду. Просто нужно время. Если будет время и доверие со стороны руководителей, я сто процентов готов отдать, чтобы создать хорошую боеспособную команду в Кривом Роге. Но для этого нужно время", - рассказал Вернидуб.