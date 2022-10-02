Заря - Кривбасс 2:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 5-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс" расписали результативную ничью. Счет в поединке открыл подопечный Юрия Вернидуба - форвард Алексей Хобленко реализовал пенальти. На что номинальные гости ответили двумя голами Игоря Кирюханцева. Финальную точку в игре поставил Назар Волошин - 2:2.

VBET-лига. 5-й тур

2 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - Кривбасс 2:2

Голы: Игорь Кирюханцев 18, Игорь Кирюханцев 28 - Алексей Хобленко 9 (пен.), Назар Волошин 66