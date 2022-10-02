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Заря - Кривбасс 2:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Яркая ничья

Заря - Кривбасс 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс" расписали результативную ничью. Счет в поединке открыл подопечный Юрия Вернидуба - форвард Алексей Хобленко реализовал пенальти. На что номинальные гости ответили двумя голами Игоря Кирюханцева. Финальную точку в игре поставил Назар Волошин - 2:2.

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2 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - Кривбасс 2:2

Голы: Игорь Кирюханцев 18, Игорь Кирюханцев 28 - Алексей Хобленко 9 (пен.), Назар Волошин 66

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
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