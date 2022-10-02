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Заря - Кривбасс 2:2. Обзор матча и видео голов
Яркая ничья
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В рамках 5-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" и криворожский "Кривбасс" расписали результативную ничью. Счет в поединке открыл подопечный
VBET-лига. 5-й тур
2 октября, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Голы: Игорь Кирюханцев 18, Игорь Кирюханцев 28 - Алексей Хобленко 9 (пен.), Назар Волошин 66
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