Забивной Сикан, ассистирующий Мудрик и джокер Александрии. Символическая сборная пятого тура УПЛ

Позади уже пять туров УПЛ. На предыдущих выходных команды впервые сыграли после паузы на матчи сборных и в целом тур получился очень зрелищным. Скажем прямо - нам было легко собрать футболистов для атакующей линии, причем настолько легко, что пришлось оставить в запасе Довбика, сделавшего 1+1 против "Львова". А вот в обороне героев немного, слишком уж много команды пропускали...

Для нынешней сборной тура мы решили выбрать схему 3-4-3, причем в качестве латералей взять очень атакующих футболистов. Вот настолько зрелищным получился последний тур.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

В целом, у нас под рукой было сразу два интересных кипера, однако мы решили остановиться именно на "первом номере" полтавчан. "Ворскла" Скрипника впервые победила в чемпионате, сделав это без пропущенных голов. И если бы не два сейва Дмитрия ближе к концовке матча, "зелено-белые" вновь могли остаться без заслуженной награды.

Правый центральный защитник - Владислав Бабогло, "Александрия"

Возможно, "Черноморец" не сильно нагружал оборону "горожан", однако Бабогло в целом удалось провести неплохой матч. Да, на него можно "повесить" опасный удар Брагару издали в первом тайме, однако в остальном центрбек "Александрии" действовал добротно и без явных помарок. В пропущенном голе также не было замечено его оплошности.

Центральный защитник - Илья Забарный, "Динамо"

Как и Бабогло, юный Забарный также сыграл надежно, а его команда не пропустила во втором туре кряду, что случилось впервые. Более того, Илья еще и имел неплохой момент после стандарта, однако Бандура из "Миная" сумел справиться с ударом защитника. В целом, мы увидели хороший матч от основного игрока национальной сборной.

Левый центральный защитник - Михаил Шершень, "Металлист 1925"

Не так просто попасть в сборную тура, если ты вышел на замену, однако опытному Шершню это удалось. В игре пятого тура "Металлист 1925" повел против "Колоса", однако после случилось удаление юного Капинуса, которого на левом фланге заменил правый защитник Шершень. И сыграл идеально. Во многом, его смелые действия в обороне помогли харьковчанам удержать важное преимущество, нанеся ковалевцам первое поражение в сезоне.

Правый латераль - Игорь Кирюханцев, "Заря"

За "Зарю" опытный Кирюханцев сыграл в качестве левого вингера, однако в нашей сборной мы пойдем на хитрость, поставив его на более привычную позицию футболиста правой бровки. Поскольку позиция на поле - это условность, главное всегда - это качество игры. А Кирюханцев зажег. Ему сходу удалось вписаться в новую команду, что подтверждает дубль за первые полчаса. Более того, во втором тайме Игорь еще и выдал идеальный навес на Русина, однако Назарию забить не удалось.

Центральный полузащитник - Доминго Бланко, "Днепр-1"

Аргентинский футболист вернулся после травмы, сыграл впервые с лета и сразу показал, что должен всегда выходить в основе днепрян. Доминго поучаствовал в двух голах "Днепра-1", сначала отдав голевую на Довбика, а после разогнав выпад, вследствие которого отличился Гуцуляк. Во втором тайме Доминго еще и заработал удаление для соперника. Да, в том моменте он спровоцировал Грисьо, но как говорил (а может и нет) один великий итальянец: "Цель оправдывает средства".

Центральный полузащитник - Таллес Бренер, "Рух"

Львовский клуб Леонида Кучука провалил старт сезона, однако сейчас вышел на новый уровень. В последних двух турах они добыли четыре бала, забив в общем сложности пять голов. В каждом из них поучаствовал Таллес. В матче против "Вереса", бразильцу удалось не только отличиться самому, но и отдать голевую передачу на Дидыка. Настоящий лидер.

Левый латераль - Викентий Волошин, "Александрия"

Игра "Черноморец" - "Александрия" запомнится всем победным голом Кирилла Ковальца, однако мы считаем, что главным героем той встречи стал именно воспитанник "Динамо". Универсал и джокер Юрия Гуры ворвался в игру во втором тайме и помог забить "горожанам" дважды. Сначала после его прострела мяч ударился о Третьякова и отлетел к Мирошниченко, а после именно передача Викентия помогла забить Ковальцу.

Правый вингер - Алексей Гуцуляк, "Днепр-1"

Смена тренера никак не отразилась на игре правого вингера днепрян. Гуцуляк продолжает зажигать в УПЛ, что он уже успел доказать в поединке против "Львова". На счету Алексея два гола, забитые в каждом из таймов. В сумме вингер в этом сезоне уже набил три голевых действия и имеет статус твердого основного в лучшей команде лиги по итогам пяти туров.

Центральный нападающий - Даниил Сикан, "Шахтер"

Впереди - два представителя одного клуба. Сикан во время паузы на игры сборных забил три в ворота словацкой молодежки, на своих плечах доведя коллектив Ротаня до Евро-2023. Вскоре после он продолжил феерить в УПЛ. Даниил забил три за тайм в ворота "Металлиста" и поставил Игоря Йовичевича перед сложной дилеммой - кто же теперь будет основным форвардом в "Шахтере"? Ибо не хочется, чтобы такой Сикан сидел под Траоре.

Левый вингер - Михаил Мудрик, "Шахтер"

Еще один автор хет-трика в составе "горняков", правда Мудрик отличился тремя голевыми передачами. Защита "Металлиста" забыла, что в субботу нужно играть в футбол, что позволило светловолосому вингеру показать весь свой набор качеств. Да, незабитый пенальти сильно омрачил впечатления, но в целом видно, что именно Мудрик понемногу становится лидером "Шахтера". Правда еще несколько ассистентских подвигов и этот лидер уйдет на повышение.

Тренер - Валерий Кривенцов, "Металлист 1925"

Харьковчане Кривенцова не просто стали первыми, кто одолел "Колос". Они сделали это в меньшинстве и во многом благодаря задумке главного тренера. Во-первых, в равных составах "1925" смотрелся куда интереснее соперника, а получив минус одного футболиста, Валерий Сергеевич провел грамотную замену, которая позволила не рассыпаться после удаления Капинуса. Хорошая работа Кривенцова, хорошая победа его команды.

Фото - ФК "Ингулец", Александр Приходько/UA-Football, Алина Ерофеева/UA-Football, СК "Днепр-1", ФК "Шахтер"