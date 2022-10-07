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Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
На неделе состоятся много интересных противостояний
Фото: twitter.com/Arsenal/Автор - невідомий
UA-Футбол подготовил для вас подборку самых интересных матчей, которые состоятся в ближайшие выходные – с 7 по 9 октября.
Пятница, 7 октября
И снова по кругу – матчи национальных чемпионатов. В УПЛ в пятницу традиционно два поединка – "Металлист" попытается реабилитироваться за разгром от "Шахтера" в поединке с "Вересом", а "Колос" встретится с "Ингульцом". Тем временем в Испании "Осасуна", обворовавшую "Реал" в предыдущем туре, сыграет с "Валенсией".
- "Верес" – "Металлист". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Колос" – "Ингулец". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Осасуна" – "Валенсия". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
- "Хоффенхайм" – "Вердер". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
Суббота, 8 октября
В высшем украинском дивизионе сначала "Ворскла" примет "Черноморец". В Англии будем следить, удастся ли Эрлингу Холанду оформить четвертый хет-трик подряд в домашнем матче АПЛ – соперником "Сити" будет "Саутгемптон". В Италии между собой сыграют Милан и Ювентус. В Германии будет битва дортмундской "Боруссии" и "Баварии". В Испании возможно снова сыграет Лунин – "Реал" сыграет на выезде с "Хетафе".
- "Ворскла" – "Черноморец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Манчестер Сити" – "Саутгемптон". ОПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Милан" – "Ювентус". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Брайтон" – "Тоттенхэм". ОПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Боруссия" Д - "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
- "Хетафе" – "Реал". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
- "Реймс" – ПСЖ. Лига 1. 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 9 октября
В последний день недели будет много интересно как в Украине, так и за рубежом. В УПЛ сначала сыграют "Днепр-1" и "Заря", затем "Кривбасс" попытается одержать первую победу в сезоне в игре с "Минаем", а "Динамо" примет "Рух". В Англии Зинченко и компания сразятся с "Ливерпулем", а вечером Миколенко с "Эвертоном" примет "Манчестер Юнайтед". В Италии встретятся одни из лидеров - "Удинезе" и "Аталанта", а в Испании "Барселона" примет "Сельту".
- "Днепр-1" – "Заря". УПЛ. 13:00. 2+2/УНИАН
- "Кривбасс" – "Минай". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Динамо" – "Рух". УПЛ. 17:00. 2+2/УНИАН
- "Удинезе" – "Аталанта". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Арсенал" – "Ливерпуль". ОПЛ. 18:30. Setanta Sports
- "Эвертон" – МЮ. ОПЛ. 21:00. Setanta Sports
- "Рома" – "Лечче". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Лилль" – "Ланс". Лига 1. 21:45. MEGOGO
- "Барселона" – "Сельта". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
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