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Шахтер едет в Мадрид, Динамо сыграет во Франции. Расписание футбола на 3 - 9 октября
На неделе состоятся много интересных противостояний
Фото: ФК Шахтер
UA-Футбол подготовил для вас подборку самых интересных матчей, которые состоятся на этой неделе – с 3 по 9 октября.
Понедельник, 3 октября
В Англии закрывает тур поединок между аутсайдерами – "Лестер", до этого не проигравший только в одном матче, будет принимать "Ноттингем". В Италии "Удинезе" попытается продлить свою победную серию до шести поединков подряд.
- "Лестер" – "Ноттингем Форест". ОПЛ. 22:00. Setanta Sports
- "Удинезе" – "Верона". Серия А. 21:45. MEGOGO
Вторник, 4 октября
К нам снова возвращаются еврокубки. В первый день третьего тура самая громкая вывеска в поединке "Интер" – "Барселона". Впрочем, шансов на открытый футбол больше, например, у матча "Аякс" – "Наполи".
- "Бавария" – "Виктория". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Марсель" – "Спортинг". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Аякс" – "Наполи". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Брюгге" – "Атлетико". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Интер" – "Барселона". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Ливерпуль" – "Рейнджерс". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Порту" – "Байер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Айнтрахт" – "Тоттенхэм". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
Среда, 5 октября
"Шахтер" снова посетит мадридский "Реал". Соперники по группе – "Лейпциг" и "Селтик" – сыграют в первом слоте. В списке других матчей выделяется встреча "Челси" и "Милана".
- "Лейпциг" – "Селтик". Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Зальцбург" – "Динамо" (Загреб). Лига Чемпионов. 19:45. MEGOGO
- "Реал" – "Шахтер". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Челси" – "Милан". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Бенфика" – "Пари Сен-Жермен". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Ювентус" – "Маккаби". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Копенгаген". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
- "Севилья" – "Боруссия". Лига Чемпионов. 22:00. MEGOGO
Четверг, 6 октября
Для "Динамо" в Лиге Европы наступает момент истины – киевлянам крайне нежелательно терять очки в игре с "Ренном", да еще и на его поле. У "Днепра-1" соперник гораздо проще – "Вадуц". Среди других матчей Лиги Европы и Лиги Конференций рекомендуем встречу "Арсенала" с "Буде-Глимт", "Ромы" - с "Бетисом" и "Омонии" с МЮ.
- "Днепр-1" – "Вадуц". Лига конференций. 19:45. MEGOGO
- "Омония" – МЮ. Лига Европы. 19:45. MEGOGO
- "Ренн" – "Динамо". Лига Европы. 22:00. MEGOGO
- "Арсенал" – "Буде-Глимт". Лига Европы. 22:00. MEGOGO
- "Рома" – "Бетис". Лига Европы. 22:00. MEGOGO
Пятница, 7 октября
И снова по кругу – матчи национальных чемпионатов. В УПЛ в пятницу традиционно два поединка – "Металлист" попытается реабилитироваться за разгром от "Шахтера" в поединке с "Вересом", а "Колос" встретится с "Ингульцом". Тем временем в Испании "Осасуна", обворовавшую "Реал" в предыдущем туре, сыграет с "Валенсией".
- "Верес" – "Металлист". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Колос" – "Ингулец". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Осасуна" – "Валенсия". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
- "Хоффенхайм" – "Вердер". Бундеслига. 21:30. Setanta Sports
Суббота, 8 октября
В высшем украинском дивизионе сначала "Ворскла" примет "Черноморец", затем "Шахтер" будет экзаменовать "Львов". В Англии будем следить, удастся ли Эрлингу Холанду оформить четвертый хет-трик подряд в домашнем матче АПЛ – соперником "Сити" будет "Саутгемптон". В Италии между собой сыграют Милан и Ювентус. В Германии будет битва дортмундской "Боруссии" и "Баварии". В Испании возможно снова сыграет Лунин – "Реал" сыграет на выезде с "Хетафе".
- "Ворскла" – "Черноморец". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Львов" – "Шахтер". УПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Манчестер Сити" – "Саутгемптон". ОПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Милан" – "Ювентус". Серия А. 19:00. MEGOGO
- "Брайтон" – "Тоттенхэм". ОПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Боруссия" Д - "Бавария". Бундеслига. 19:30. Setanta Sports
- "Хетафе" – "Реал". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
- "Реймс" – ПСЖ. Лига 1. 22:00. MEGOGO
Воскресенье, 9 октября
В последний день недели будет много интересно как в Украине, так и за рубежом. В УПЛ сначала сыграют "Днепр-1" и "Заря", затем "Кривбасс" попытается одержать первую победу в сезоне в игре с "Минаем", а "Динамо" примет "Рух". В Англии Зинченко и компания сразятся с "Ливерпулем", а вечером Миколенко с "Эвертоном" примет "Манчестер Юнайтед". В Италии встретятся одни из лидеров - "Удинезе" и "Аталанта", а в Испании "Барселона" примет "Сельту".
- "Днепр-1" – "Заря". УПЛ. 13:00. 2+2/УНИАН
- "Кривбасс" – "Минай". УПЛ. 15:00. Setanta Sports
- "Динамо" – "Рух". УПЛ. 17:00. 2+2/УНИАН
- "Удинезе" – "Аталанта". Серия А. 16:00. MEGOGO
- "Арсенал" – "Ливерпуль". ОПЛ. 18:30. Setanta Sports
- "Эвертон" – МЮ. ОПЛ. 21:00. Setanta Sports
- "Рома" – "Лечче". Серия А. 21:45. MEGOGO
- "Лилль" – "Ланс". Лига 1. 21:45. MEGOGO
- "Барселона" – "Сельта". Ла Лига. 22:00. MEGOGO
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