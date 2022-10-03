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Бойко: Мурашки по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб

Премьер-лига
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Голкипер "Динамо" выразил благодарность защитникам Украины

Бойко: Мурашки по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился мыслями после встречи с военным на матче с "Минаем" (1:0).

"Сегодня у нас есть возможность играть в футбол благодаря таким героям, как этот парень! И делаем мы это ради таких людей, как он!

Может, не всегда все выходит должным образом, но каждый раз, выходя на поле, мы выкладываемся на максимум и мечтаем, чтобы вы гордились нами! И поверьте, делаем для этого все возможное!

Мурашки по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб! Эта победа для Вас! Слава Вам, доблестные воины ВСУ!" – написал Бойко, прикрепив фото с военным.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) ФК Минай война с россией
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