Бойко: Мурашки по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился мыслями после встречи с военным на матче с "Минаем" (1:0).

"Сегодня у нас есть возможность играть в футбол благодаря таким героям, как этот парень! И делаем мы это ради таких людей, как он!

Может, не всегда все выходит должным образом, но каждый раз, выходя на поле, мы выкладываемся на максимум и мечтаем, чтобы вы гордились нами! И поверьте, делаем для этого все возможное!

Мурашки по коже, когда наши раненые воины приходят поддерживать любимый клуб! Эта победа для Вас! Слава Вам, доблестные воины ВСУ!" – написал Бойко, прикрепив фото с военным.