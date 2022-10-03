Григорчук: Проиграли Александрии из-за стечения обстоятельств

Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды от "Александрии" (1:2) в 5-м туре УПЛ.

"Я могу сказать, что есть определенные испытания, должны справиться с этим, преодолеть, держать выше голову и идти дальше. То, что мы проиграли – это было такое стечение обстоятельств. Мы понимаем, что очков мы набрали мало, но из пяти игр у нас нет игры, в которой нас кто-то переигрывал. Несколько игр были стопроцентно выигрышны для нас. Я это говорю, чтобы мы сами понимали, что руки опускать не нужно, нужно работать и идти дальше.

Состояние Евгения Паста? Ситуация неприятная. Первые впечатления нашего врача – ситуация действительно неприятная, мы должны быть готовы к тому, что на время потеряем его. Это жизнь, футбольная жизнь. Мы должны справиться с этим и преодолеть это.

Повлияло ли на команду то, что играли не в Одессе? В такое время сказать, что это нам помешало, нельзя. Мы понимаем, в какое время мы живем, может произойти все, что угодно. Для нас не стало большой проблемой, что мы играли вне дома, хотя каждый из нас понимает, что такое – играть в Одессе, а что – на выезде.

Пропустили через несколько минут после того, как забили? Я не стану скрывать, что у нас были некоторые ошибки в обороне. Я не скажу, что там была такая ситуация, потому что мы играли в меньшинстве, ее можно было избежать. Но это только первое впечатление, не после тонкого анализа", – сказал Григорчук.