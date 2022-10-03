  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бандура: Не помню такого, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бандура: Не помню такого, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Миная" - о поражении от киевского клуба

Бандура: Не помню такого, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов

Фото: ФК Минай

Новина українською

Голкипер "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат встречи в 5-м туре с "Динамо" (0:1).

Читайте такжеУПЛ. Минай - Динамо 0:1. Старания-страдания

"Конечно можно было добиться другого результата и нужно было это делать. Но где-то, как говорится, удача нам не улыбнулась. Цыганков забил отличный гол, но там, наверное, больше все же фарта - попал слёту под самую штангу. У нас были очень хорошие моменты, но не реализовали их. Когда можно было пас отдавать - мы били, когда бить - делали передачу. Немного не хватило мастерства.

Когда с такой командой как "Динамо" прижимаешься к своим воротам, то рано или поздно пропустишь гол. Надо было оттеснять игру от своих ворот, играть повыше. У нас это моментами очень хорошо получалось.

Против "Львова" у нас и игры не было, и моментов как таковых, а в матче с киевлянами все складывалось по-другому. Надо запомнить этот матч, отбросив результат и продолжить так поступать. С таким же вдохновением и желанием. Это украинский футбол. Он сейчас настолько непредсказуем, что обыграть можно кого угодно. Это впервые в моей карьере, что настолько ровный чемпионат. Не помню такого, чтобы с "Динамо" можно было создавать столько моментов", – сказал Бандура.

Читайте такжеШаран – об игре с Динамо: Против таких соперников нужно реализовывать один момент из одного
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Бандура Динамо (Киев) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcminaj.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде