Бандура: Не помню такого, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов

Голкипер "Миная" Александр Бандура прокомментировал результат встречи в 5-м туре с "Динамо" (0:1).

"Конечно можно было добиться другого результата и нужно было это делать. Но где-то, как говорится, удача нам не улыбнулась. Цыганков забил отличный гол, но там, наверное, больше все же фарта - попал слёту под самую штангу. У нас были очень хорошие моменты, но не реализовали их. Когда можно было пас отдавать - мы били, когда бить - делали передачу. Немного не хватило мастерства.

Когда с такой командой как "Динамо" прижимаешься к своим воротам, то рано или поздно пропустишь гол. Надо было оттеснять игру от своих ворот, играть повыше. У нас это моментами очень хорошо получалось.

Против "Львова" у нас и игры не было, и моментов как таковых, а в матче с киевлянами все складывалось по-другому. Надо запомнить этот матч, отбросив результат и продолжить так поступать. С таким же вдохновением и желанием. Это украинский футбол. Он сейчас настолько непредсказуем, что обыграть можно кого угодно. Это впервые в моей карьере, что настолько ровный чемпионат. Не помню такого, чтобы с "Динамо" можно было создавать столько моментов", – сказал Бандура.