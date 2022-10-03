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Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо
Игра фактически со зрителями
фото - Олександр Приходько
В воскресенье, 2 октября, киевское "Динамо" одержало свою вторую победу в текущем чемпионате – на этот раз бело-синие обыграли на выезде "Минай". Единственный гол в начале второго тайма провел Виктор Цыганков. Следует заметить, что визуальную картинку переполненных трибун на этот раз формировали воспитанники академий обеих школ. Да и за забором собралось немало поклонников футбола, которые не упустили возможности посмотреть игру своей команды с киевским грандом.
Как проходил матч "Минай" – "Динамо", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.
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