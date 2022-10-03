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Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо

Премьер-лига
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Игра фактически со зрителями

Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 2 октября, киевское "Динамо" одержало свою вторую победу в текущем чемпионате – на этот раз бело-синие обыграли на выезде "Минай". Единственный гол в начале второго тайма провел Виктор Цыганков. Следует заметить, что визуальную картинку переполненных трибун на этот раз формировали воспитанники академий обеих школ. Да и за забором собралось немало поклонников футбола, которые не упустили возможности посмотреть игру своей команды с киевским грандом.

Как проходил матч "Минай" – "Динамо", смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 1Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 2Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 3Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 4Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 5Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 6Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 7Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 8Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 9Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 10Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 11Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 12Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 13Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 14Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 15Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 16Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 17Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 18Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 19Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 20Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 21Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 22Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 23Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 24Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 25Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 26Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 27Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 28Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 29Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 30Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 31Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 32Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 33Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 34Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 35Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 36Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 37Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 38Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 39Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 40Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 41Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 42Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 43Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 44Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 45Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 46Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 47Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 48Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 49Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 50Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 51Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 52Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 54Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 55Совсем не легкая прогулка. ФОТО репортаж с матча Минай - Динамо - фото 56
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В статье: Динамо (Киев) фото ФК Минай
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