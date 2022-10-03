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Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2
Ничья в матче нынешнего и бывшего клубов Юрия Вернидуба
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Криворожский "Кривбасс" наконец-то открыл счет своим голам в новом сезоне. Примечательно, что два мяча подопечные Юрия Вернидуба забили в ворота бывшей команды своего нынешнего наставника – "Зари". Что интересно, луганчане от старта чемпионата уже достигли отметки в десять пропущенных. Это на уровне с "Металлистом" самый плохой показатель в лиге.
Алина Ерофеева побывала на матче с участием луганчан с криворожцами и делится с вами своими впечатлениями от игры через фото.
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