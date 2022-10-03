  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничья в матче нынешнего и бывшего клубов Юрия Вернидуба

Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Криворожский "Кривбасс" наконец-то открыл счет своим голам в новом сезоне. Примечательно, что два мяча подопечные Юрия Вернидуба забили в ворота бывшей команды своего нынешнего наставника – "Зари". Что интересно, луганчане от старта чемпионата уже достигли отметки в десять пропущенных. Это на уровне с "Металлистом" самый плохой показатель в лиге.

Алина Ерофеева побывала на матче с участием луганчан с криворожцами и делится с вами своими впечатлениями от игры через фото.

Фотогалерея

Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 1Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 2Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 3Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 4Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 5Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 6Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 7Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 8Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 9Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 10Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 11Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 12Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 13Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 14Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 15Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 16Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 17Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 18Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 19Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 20Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 21Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 22Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 23Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 24Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 25Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 26Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 27Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 28Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 29Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 30Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 31Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 32Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 33Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 34Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 35Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 36Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 37Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 38Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 39Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 40Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 41Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 42Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 43Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 44Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 45Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 46Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 47Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 48Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 49Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 50Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 51Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 52Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 53Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 54Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 55Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 56Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 57Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 58Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 59Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 60Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 61Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 62Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 63Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 64Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 65Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 66Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 67Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 68Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 69Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 70Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 71Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 72Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 73Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 74Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 75Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 76Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 77Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 78Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 79Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 80Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 81Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 82Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 83Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 84Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 85Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 86Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 87Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 88Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 89Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 90Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 91Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 92Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 93Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 94Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 95Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 96Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 97Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 98Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 99Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 100Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 101Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 102Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 103Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 104Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 105Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 106Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 107Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 108Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 109Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 110Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 111Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 112Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 113Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 114Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 115Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 116Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 117Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 118Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 119Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 120Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 121Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 122Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 123Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 124Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 125Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 126Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 127Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 128Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 129Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 130Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 131Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 132Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 133Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 134Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 135Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 136Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 137Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 138Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 139Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 140Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 141Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 142Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 143Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 144Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 145Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 146Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 147Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 148Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 149Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 150Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 151Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 152Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 153Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 154Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 155Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 156Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 157Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 158Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 159Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 160Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 161Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 162Первые голы команды Вернидуба. Фоторепортаж с матча Заря - Кривбасс 2:2 - фото 163
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) фото
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде