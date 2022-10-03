Гура: Ребята доказали, что есть характер, можно выходить и выигрывать

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу своей команды над "Черноморцем" (2:1) в матче 5-го тура УПЛ.

"Мы очень довольны результатом. Мы очень тщательно готовились к этой игре. Поработали в паузу, когда играла национальная сборная, провели два товарищеских матча. Отлично подготовились и ребята, и мы. Сегодня ребята доказали, что есть характер, можно выходить и выигрывать.

Погодные условия? Понятно, что первый тайм играли мы против ветра, второй тайм – "Черноморец". Поле хорошее, то, что ветер был, не влияло. Да, мяч зависал, но мы справились с этим ветром и довели матч до нашей победы", – сказал Гура на послематчевой пресс-конференции.