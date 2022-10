В топ-лигах Европы осталось два клуба, которые еще не теряли очков в этом сезоне. Один из них - из УПЛ

В субботу, 1 октября, "Днепр-1" одержал победу на выезде над "Львовом" (3:0) в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Таким образом, беспроигрышная серия днепрян насчитывает 4 поединка. При этом днепровский клуб имеет одну игру в запасе, поскольку 1-й тур (против "Александрии") пропустил из-за участия в еврокубках.

Кроме того, еще одним клубом, который не проигрывал в текущем чемпионата (в топ-25 европейских лигах), является "Панатинаикос", сообщает Gracenote Live. "Клеверные" выигрывают шесть матчей подряд. Стоит отметить, что цвета греческого клуба защищает экс-динамовец Беньямин Вербич.

"Реал" с Андреем Луниным на воротах прервал победную серию в Ла Лиге против "Осасуны" (1:1), а "Антверпен" оступился в поединке против Кортрейка" (1:2).

???? - The only remaining clubs to have a 100% winning record in the top 25 European leagues this season (based on latest UEFA ranking) are Panathinaikos???????? and SC Dnipro-1????????.



❌ Real Madrid???????? (1-1 vs Osasuna)

❌ FC Antwerp???????? (2-1 vs Kortrijk)#RealMadrid #LaLiga