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В топ-лигах Европы осталось два клуба, которые еще не теряли очков в этом сезоне. Один из них - из УПЛ

Премьер-лига
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В топ-лигах Европы осталось два клуба, которые еще не теряли очков в этом сезоне. Один из них - из УПЛ

Фото: СК Дніпро-1

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В субботу, 1 октября, "Днепр-1" одержал победу на выезде над "Львовом" (3:0) в рамках 5-го тура чемпионата Украины. Таким образом, беспроигрышная серия днепрян насчитывает 4 поединка. При этом днепровский клуб имеет одну игру в запасе, поскольку 1-й тур (против "Александрии") пропустил из-за участия в еврокубках.

Кроме того, еще одним клубом, который не проигрывал в текущем чемпионата (в топ-25 европейских лигах), является "Панатинаикос", сообщает Gracenote Live. "Клеверные" выигрывают шесть матчей подряд. Стоит отметить, что цвета греческого клуба защищает экс-динамовец Беньямин Вербич.

"Реал" с Андреем Луниным на воротах прервал победную серию в Ла Лиге против "Осасуны" (1:1), а "Антверпен" оступился в поединке против Кортрейка" (1:2).

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В статье: Панатинаикос (Афины) СК Днепр-1
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