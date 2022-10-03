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Дубинчак: Мы были в психологической яме, но постепенно выбираемся из нее

Премьер-лига
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Игра киевлян оставляет желать лучшего

Дубинчак: Мы были в психологической яме, но постепенно выбираемся из нее

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал победу над "Минаем" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Украины.

— "Динамо" добыло минимальную победу. Какие эмоции после этого матча?

— Могу сказать, что получилась тяжелая победа для нас, но мы малыми шагами идем вперед и набираем очки. Это сейчас важно для нас в такой момент. Мы были в психологической яме, но постепенно выбираемся из нее. Надеюсь, дальше будет лучше.

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— Луческу на протяжении всего матча был недоволен. Что было в раздевалке после игры?

— Не было ничего, да, он был недоволен, но его можно понять, потому что игра оставляет желать лучшего, и мы будем к этому идти.

— Тяжелые переезды и перелеты действительно влияют на футболистов?

— Да, в этом месяце у нас очень плотный график, мы будем постоянно в автобусе. На самолете летать по территории Украины нельзя, поэтому мы постоянно переезжаем в автобусе. Это влияет, поскольку бывает днем ты сидишь по 5-7 часов. Тяжело тренироваться.

— Впереди матч с "Ренном" в Лиге Европы. Что ожидаете от этого поединка?

— Понимаем, что сильный соперник. Будем готовиться, отдавать все силы на поле. Я надеюсь, мы победим, нам очень нужна победа. У нас сложная ситуация в группе, надеюсь, все будет хорошо, - сказал Дубинчак в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Владислав Дубинчак
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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