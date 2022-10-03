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Сарнавский: Боженька наградил Кривбасс

Премьер-лига
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Криворожский клуб расписал боевую ничью с "Зарей"

Сарнавский: Боженька наградил Кривбасс

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Вратарь криворожского "Кривбасса" Богдан Сарнавский поделился мнениями по поводу матча 5-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2).

– Богдан, сегодня все ожидали от "Кривбасса" голов. 2:2 с таким соперником как "Заря". Как прокомментируешь?

– Да, действительно, долго не могли забить, и это немного мешало психологически всей команде. Слава Богу, пошло дело. Поздравляю с первым голом в чемпионате Леху Хобленко, с дебютным за "Кривбасс" Назика Волошина. Я очень рад. Они это заслужили своим усердием на тренировках.

Вся команда заслуживает в этом матче положительного результата. Боженька нас наградил, мы ведь две недели терпели на тренировках, готовились. Мы – одна команда. Будем работать и стараться побеждать в следующих матчах.

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– Насколько важен сегодня для команды вот этот положительный результат?

– Очень важен. Плодотворно подготовились к матчу. В команде хорошая позитивная атмосфера, и это помогает хорошо подготовиться. Хотим побеждать для наших фанатов – бойцов ВСУ, всех наших болельщиков. Мы ведь их очень любим, и хотим их радовать. Победы обязательно придут, нужно немного потерпеть, - сказал Сарнавский.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Богдан Сарнавский
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Источник:
fckryvbas.com

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