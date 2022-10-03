Кирюханцев: Приятно дебютировать и забить два гола

Вингер "Зари" Игорь Кирюханцев прокомментировал ничью с "Кривбассом" (2:2) в матче 5-го тура УПЛ.

"Приятно дебютировать и забить два мяча. Спасибо команде - без них этого бы не получилось. Видно, что ребята помогли - отдавали передачи и поддерживали.

Результат 2:2 немного печальный? Да, я согласен. Хотелось победить. Хорошо, что я забил, но обидно, что набрали лишь одно очко. Мы работаем только на победу и хотим прогрессировать в каждой игре. Дальше будем стараться побеждать и показывать хорошую игру.

Коллектив принял меня хорошо. Многих ребят я знаю. Все поддержали меня, спасибо им за это.

Будущий матч с "Днепром-1"? Это хорошая команда, которая контролирует мяч и имеет быстрых нападающих. Впереди нас ждет хорошая игра", - сказал Кирюханцев.