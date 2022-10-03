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Защитник Руха: Настроение после матча с Вересом не очень хорошее, ведь хотели победить
Но ничья - закономерный результат
fcrukh.com
Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал
"Сегодня забил дебютный гол за "Рух" в официальных матчах. Очень рад. Ждал этого забитого мяча. Наконец-то удалось отличиться. Настроение после игры не очень хорошее, ведь хотели победить. Впрочем, считаю, что результат закономерен, ведь обе команды играли на победу", - сказал Дидык.
Отметим, что эта ничья стала первой для обеих команд в новом чемпионате.
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Источник:ФК Рух
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