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Сикан: Свои голы посвящаю Украине, ВСУ
Форвард оформил второй хет-трик в карьере
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Данил Сикан рассказал о
– Поздравляем с победой и хет-триком! В чем секрет твоего успеха в последних матчах?
– Никакого секрета нет – просто работаю на тренировках и стараюсь забивать в каждом моменте.
– Перед игрой было ощущение, что удастся забить?
– Чувствовал, возможно, что забью один гол, но команда и тренер верили в меня, и это очень помогло. Спасибо команде!
– Вера Йовичевича в тебя была заметна. До матча говорили об этом?
– Да, до игры сказал, что забиваю два в первом тайме – и все будет хорошо.
– Что чувствуешь, когда отличаешься хет-триком?
– С каждой игрой, с каждой тренировкой я чувствую больше уверенности. Надеюсь, я придаю уверенности команде, а команда – мне.
– Было заметно хорошее взаимопонимание с Мудриком. Вы заранее отрабатывали игровые комбинации или все спонтанно?
– Не могу сказать, что спонтанно. Вместе мы много играли и в сборной, и в "Шахтере", он всегда отдавал много передач на меня, и это снова получилось.
– Кому посвятишь голы?
– Украине, ВСУ. Если бы не ВСУ, возможно, мы бы и не играли сейчас в футбол.
– На матч вы вышли в футболках в поддержку героев "Азовстали".
– Спасибо, только спасибо. Эти герои – часть нашей страны.
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