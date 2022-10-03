  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс призывает Зарю сменить логотип на украиноязычную версию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс призывает Зарю сменить логотип на украиноязычную версию

Премьер-лига
(1 голосов)

У луганчан на лого до сих пор красуется Заря

Кривбасс призывает Зарю сменить логотип на украиноязычную версию

fckryvbas.com

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" призвал луганскую "Зарю" сменить логотип на украинский вариант.

2 октября, перед очным матчем пресс-служба криворожского клуба опубликовала анонс игры, в котором использовала переработанное лого с надписью "Зоря Луганськ" вместо "Заря Луганск".

А в понедельник, 3 октября, "Кривбасс" прокомментировал свои действия.

"Вчерашняя ситуация перед матчем против "Зари" еще раз обратила внимание футбольного сообщества на то, что луганский клуб до сих пор использует русскоязычную версию логотипа. В этой ситуации, когда в Украине с 2014 года идет война, а с 24 февраля произошло полномасштабное вторжение рашистов на нашу землю, когда страна-агрессор каждый день убивает украинцев, у кого-то в нашем футболе еще остаются логотипы на русском языке?

Это нарушает как юридические, так и в первую очередь все моральные нормы. Мы просим руководство ФК "Заря" (Луганск) использовать украинскую версию своей эмблемы. Мы даже сделали его для луганской команды. Также мы призываем все клубы УПЛ и СМИ использовать исключительно вариант логотипа с государственным языком. Луганск – это УКРАИНА!" – говорится в сообщении.

Также о ходе событий высказался вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин, ведь "Заря" в ответ использовала на табло стадиона старый вариант лого команды за 2013 год.

"Или случайно, или неслучайно клуб "Заря" решил использовать наш старый логотип еще до банкротства в 2013 году. Наверное, хотели нас "подколоть". Но вышло наоборот. Обратите внимание, что даже в 2013 году у "Кривбасса" логотип уже был украинским.

Слава Украины, Слава ВСУ! Смените лого, мы его вам уже переделали, вышлем на почту клубу", — сказал вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в Инстаграме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде