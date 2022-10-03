Кривбасс призывает Зарю сменить логотип на украиноязычную версию

Криворожский " Кривбасс " призвал луганскую "Зарю" сменить логотип на украинский вариант.

2 октября, перед очным матчем пресс-служба криворожского клуба опубликовала анонс игры, в котором использовала переработанное лого с надписью "Зоря Луганськ" вместо "Заря Луганск".

А в понедельник, 3 октября, "Кривбасс" прокомментировал свои действия.

"Вчерашняя ситуация перед матчем против "Зари" еще раз обратила внимание футбольного сообщества на то, что луганский клуб до сих пор использует русскоязычную версию логотипа. В этой ситуации, когда в Украине с 2014 года идет война, а с 24 февраля произошло полномасштабное вторжение рашистов на нашу землю, когда страна-агрессор каждый день убивает украинцев, у кого-то в нашем футболе еще остаются логотипы на русском языке?

Это нарушает как юридические, так и в первую очередь все моральные нормы. Мы просим руководство ФК "Заря" (Луганск) использовать украинскую версию своей эмблемы. Мы даже сделали его для луганской команды. Также мы призываем все клубы УПЛ и СМИ использовать исключительно вариант логотипа с государственным языком. Луганск – это УКРАИНА!" – говорится в сообщении.

Также о ходе событий высказался вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин, ведь "Заря" в ответ использовала на табло стадиона старый вариант лого команды за 2013 год.

"Или случайно, или неслучайно клуб "Заря" решил использовать наш старый логотип еще до банкротства в 2013 году. Наверное, хотели нас "подколоть". Но вышло наоборот. Обратите внимание, что даже в 2013 году у "Кривбасса" логотип уже был украинским.

Слава Украины, Слава ВСУ! Смените лого, мы его вам уже переделали, вышлем на почту клубу", — сказал вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин в Инстаграме.