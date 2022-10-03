Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отказался в последний момент. Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Дурсуна в Динамо
Динамо почти подписало турка
Фото: spor.haber7.com
"
Об этом сообщает комментатор Виктор Вацко.
Инсайдер рассказал, что с 30-летним футболистом уже была предварительная договоренность, ведь турок намеревался покинуть "Фенербахче" после того, как не попал в заявку на еврокубки. Однако Дурсун отказался переходить в состав киевлян в последний момент.
Ранее сообщалось, что киевляне были готовы выложить 3,5 млн евро за трансфер футболиста. Контракт 30-летнего Сердара с "Фенербахче" действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.
Популярное сейчас
- Тен Хаг выстрелил себе в голову, Зинченко триумфально вернулся из лазарета. Аудиомнение #168
- В бою над Черным морем погиб полковник, руководивший Призраками Киева
- Бандура: Не помню такого, чтобы с Динамо можно было создавать столько моментов
- Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО