Отказался в последний момент. Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Дурсуна в Динамо

" Динамо " было очень близко к подписанию нападающего "Фенербахче" Сердара Дурсуна, однако в последний момент форвард отказался переходить в киевский клуб.

Об этом сообщает комментатор Виктор Вацко.

Инсайдер рассказал, что с 30-летним футболистом уже была предварительная договоренность, ведь турок намеревался покинуть "Фенербахче" после того, как не попал в заявку на еврокубки. Однако Дурсун отказался переходить в состав киевлян в последний момент.

Ранее сообщалось, что киевляне были готовы выложить 3,5 млн евро за трансфер футболиста. Контракт 30-летнего Сердара с "Фенербахче" действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.