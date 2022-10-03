  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Отказался в последний момент. Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Дурсуна в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отказался в последний момент. Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Дурсуна в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Динамо почти подписало турка

Отказался в последний момент. Вацко рассказал, почему сорвался трансфер Дурсуна в Динамо

Фото: spor.haber7.com

Новина українською

"Динамо" было очень близко к подписанию нападающего "Фенербахче" Сердара Дурсуна, однако в последний момент форвард отказался переходить в киевский клуб.

Об этом сообщает комментатор Виктор Вацко.

Инсайдер рассказал, что с 30-летним футболистом уже была предварительная договоренность, ведь турок намеревался покинуть "Фенербахче" после того, как не попал в заявку на еврокубки. Однако Дурсун отказался переходить в состав киевлян в последний момент.

Ранее сообщалось, что киевляне были готовы выложить 3,5 млн евро за трансфер футболиста. Контракт 30-летнего Сердара с "Фенербахче" действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Виктор Вацко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде