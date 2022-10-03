Цыганык: Чем Шахтер лучше Динамо и Днепра-1? Потому что договорился со Львовом, а те пошли у них на поводу?

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире Football Hub в очередной раз выразил свое мнение по поводу согласия УПЛ на перенос матча "Шахтера" в УПЛ .

"Честно говоря, не видел, что Вацко там обо мне говорил, но свою позицию на этот счет объясню. Я много лет в этом футболе и многое видел. Любая мелочь может оказать существенное влияние на ситуацию, которая происходит в турнирной таблице в различных ключевых моментах, когда выясняются отношения между командами, отношения в очковом запасе. Любая такая история может сильно повлиять. Мы прошли времена Лобановского, когда ради игры команды в Лиге чемпионов ей там переносили 4-5-6 туров. Все уже закончили и ушли на отдых, а некоторые еще доигрывают с "Динамо". Ведь это гранд, надо сделать "короткую дорогу". Да не должно так быть, это неправильно.

Мы много лет боролись за уважение к календарю. Говорили, что УПЛ – организация, которая должна обеспечивать одинаковый подход ко всем. Понимаем, что идет серьезная борьба за чемпионство. У нас никогда не было столь плотного календаря. Чем "Шахтер" лучше "Динамо" или "Днепр-1"? Потому что просто договорились со "Львовом", а те решили пойти у них на поводу и согласиться на эту историю? А где же УПЛ?

Мы должны обеспечить всем одинаковые условия, чтобы спортивная составляющая была на самом высоком уровне. "Шахтер" очень устанет после "Реала"? Так и "Динамо" устанет. Так и "Днепр-1" устанет, а они тоже набирают очки в казну. Говорить о том, что уровень команд другой… Ну так не играйте тогда в Лиге чемпионов. Не знали, что будет история?

О какой солидарности и уважении к конкурентам может идти речь, когда есть такая история. Если хотите перенести, то создайте такие условия, чтобы все остальные перенесли. Но с другой стороны, это уже неуважение к "Руху". "Динамо" не будет переносить матч и обращаться к УПЛ, потому что есть уважение к сопернику", — сказал Цыганик.