Президент Кривбасса: Вернидуб? У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять

Президент " Кривбасса " Константин Караманиц заявил, что несмотря на неудачный старт команды в УПЛ, руководство не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Юрия Вернидуба.

"Слухи об отставке Вернидуба? У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять. На сегодняшний день мы работаем, чтобы усилить состав. Вскоре к нам должны присоединиться два легионера.

Все мысли о том, как усилиться и улучшить игру, и о том, чтобы сделать команду более психологически устойчивой. Чтобы "Кривбасс" мог сражаться в каждой игре так, как в матче с "Зарей", - сказал