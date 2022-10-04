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Президент Кривбасса: Вернидуб? У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять
Все идет по плану
Фото: ФК Кривбасс
Президент "
"Слухи об отставке Вернидуба? У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять. На сегодняшний день мы работаем, чтобы усилить состав. Вскоре к нам должны присоединиться два легионера.
Все мысли о том, как усилиться и улучшить игру, и о том, чтобы сделать команду более психологически устойчивой. Чтобы "Кривбасс" мог сражаться в каждой игре так, как в матче с "Зарей", - сказал
Напомним, что после пяти туров криворожский клуб с двумя очками в активе остается на последней позиции в турнирной таблице.
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