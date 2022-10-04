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Президент Кривбасса: Вернидуб? У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять

Премьер-лига
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Все идет по плану

Президент Кривбасса: Вернидуб? У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц заявил, что несмотря на неудачный старт команды в УПЛ, руководство не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Юрия Вернидуба.

"Слухи об отставке Вернидуба? У нас даже не было в мыслях, чтобы что-то менять. На сегодняшний день мы работаем, чтобы усилить состав. Вскоре к нам должны присоединиться два легионера.

Все мысли о том, как усилиться и улучшить игру, и о том, чтобы сделать команду более психологически устойчивой. Чтобы "Кривбасс" мог сражаться в каждой игре так, как в матче с "Зарей", - сказал

Напомним, что после пяти туров криворожский клуб с двумя очками в активе остается на последней позиции в турнирной таблице.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Константин Караманиц
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Источник:
ФК Кривбас

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