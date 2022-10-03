Журналист: Летом в списке Луческу были Тайсон и Мораес. Руководство даже не стало рассматривать

Украинский журналист Игорь Бурбас рассказал невероятную новость о том, что главный тренер " Динамо " Мирча Луческу летом хотел подписать Тайсона, с которым он раньше работал в "Шахтере", а также Жуниора Мораеса.

"Когда перед стартом сезона шла речь об усилении команды, то первыми в списке коуча значились Тайсон и Жуниор Мораес, проверенные игроки.

Предложение по экс-горнякам руководство "Динамо" даже не стало рассматривать. Думаю, что не по финансовым причинам. И даже не потому, что бразильцы не приехали бы сейчас сюда. Скорее всего, из-за их "шахтерского" прошлого", — написал Бурбас.

На данный момент Тайсон и Мораес не имеют постоянной игровой практики в "Интернасьонале" и "Коринтиансе" соответственно.

Также ранее СМИ писали о желании "Интернасьонала" досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном.