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Затрофеили. Британский Wolfhound ЗСУ тянет трофейный российский БТР-82A. ВИДЕО

Премьер-лига
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Затрофеили. Британский Wolfhound ЗСУ тянет трофейный российский БТР-82A. ВИДЕО

Новина українською

Украинские военные затрофеили российский БТР-82A.

Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Британская бронемашина Wolfhound 6x6 MRAP тянет трофейный российский БТР-82A", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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Источник:
СтратКом ЗСУ

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