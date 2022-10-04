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Затрофеили. Британский Wolfhound ЗСУ тянет трофейный российский БТР-82A. ВИДЕО
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Украинские военные затрофеили российский БТР-82A.
Соответствующее видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"Британская бронемашина Wolfhound 6x6 MRAP тянет трофейный российский БТР-82A", - говорится в сообщении.
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Источник:СтратКом ЗСУ
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