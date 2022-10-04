Лонвейк: Искренне надеюсь, что украинский народ будет жить в мире

Новичок "Динамо" Джастин Лонвейк в интервью клубному телевидению рассказал о своем дебюте за "бело-синих" и первых впечатлениях об Украине:

– Какие эмоции испытываете в связи с дебютом за "Динамо"?

– Я очень счастлив, что сыграл свои первые минуты в таком замечательном клубе. Рад, если хоть немного помог нашей команде одержать эту победу. Мы сыграли "на ноль" и завоевали три важных очка.

– Как не побоялись ехать в Украину, учитывая, что в нашей стране идет война?

– Мне было, о чем подумать перед этим переездом. Я пообщался со своими близкими и уверенно принял решение перейти в "Динамо". Я искренне надеюсь, что война в Украине скоро закончится, и ваш народ будет жить в мире.

– Знали ли в день матча с "Минаем", что дебютируете именно в этом поединке?

– Нет, утром мы еще не знали установку на матч и состав на игру. Конечно, я надеялся, что мне дадут шанс выйти на поле, и я очень счастлив, что это произошло в матче с "Минаем". Это отличные чувства дебютировать в такой классной команде.

– Матч с ужгородцами не был простым, как оцените игру и результат?

– Для меня это было знакомство с украинским футболом. Вы видели, что мы больше доминировали, контролировали мяч и создавали моменты. Могли забивать еще не раз, но главное – это победа.

– У вас было несколько разговоров с Мирчей Луческу, как вас принял главный тренер?

– Да, мы общались. Он сказал, что хорошо знает мои способности, но мне нужно немного времени, чтобы узнать больше о команде, адаптироваться, понять требования тренерского штаба и менталитет коллектива. Думаю, я быстро справлюсь с этой задачей, потому что очень заинтересован в этом.

– А как к вам отнесся коллектив, сразу ли удалось наладить контакт?

– Ребята хорошо меня приняли, и поздравили после дебюта за "Динамо". У нас очень дружный коллектив. В тренировочном процессе партнеры постоянно мне подсказывают, что-то переводят или объясняют, если я чего-то не понял. Я очень благодарен команде за это.

– Какие ваши первые впечатления от Украины?

– Мы несколько дней находились во Львове, но была очень плохая погода, и, к сожалению, у нас не было времени, чтобы больше узнать об этом городе. Но я был в Киеве и мне он очень понравился. Это невероятно красивый, душевный город. Если честно, не могу дождаться, когда снова попаду туда. Хочется выйти из отеля и лучше с ним познакомиться.

– Начали ли вы уже учить украинский язык?

– Да, начал учить ваш язык еще в аэропорту, когда летел в расположение команды. Это очень тяжелый язык, здесь другие буквы, и я пока не могу читать и ничего не понимаю, когда что-нибудь слышу. Но я очень хочу это исправить и выучить ваш язык.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам "Динамо"?

– В первую очередь, хочу пожелать мира всем украинцам. А болельщиков "Динамо" - поблагодарить за поддержку и теплый прием. Вместе будем побеждать.