Защитник Миная: По игре было видно, что Динамо нервничало

Центральный защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов поделился с клубной прессслужбой впечатлениями после игры против "Динамо" (0:1).

– Настраивались на боевую игру. Задача была терпеть и ждать своих моментов. Потому что с такой командой как "Динамо", если пойдешь с головой в атаку, то можно и в "плен" попасть. Мы полностью придерживались рекомендаций тренерского штаба. Действовали от обороны и выжидали моменты, и они у нас были. Если бы мы ими воспользовались, могли бы добиться положительного результата: если не победы, то хотя бы сыграть вничью.

Считаю, что эта игра была все же более ничейна. Динамовцы, наверное, со мной не согласятся, но по игре было видно, что они нервничали, потому что у нас тоже было много моментов. Наверное, даже у них не было таких моментов за всю игру.

– Результат встречи решило мастерство Виктора Цыганкова?

– Так и никак иначе. Дай пробить еще кому-нибудь с такой позиции, чтобы мяч полетел под штангу… Понятно, что он мастер. Недаром он играет в "Динамо", вице-капитан команды и сборной Украины. За ним многие клубы следят. Это класс футболиста.

– Как считаешь, "Минаю" удалось удивить "Динамо"? А ведь первые минут 20 команда создала много голевых моментов.

– Разговаривал с игроками "Динамо". Они сами говорили, что Мистер настраивал их на серьезную игру и многое знает о нас. Следовательно, они с ответственностью готовились и настраивались. Не было какого-то пренебрежительного отношения. Не было мнений о том, что они приедут в Минай, закроют нас на своей половине как любителей, обыграют и поедут играть в еврокубках, - сказал Немчанинов.