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Хет-трик победил дубль. Определился лучший игрок 5-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Хет-трик победил дубль. Определился лучший игрок 5-го тура УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан признан лучшим игроком по итогам 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

21-летний форвард оформил хет-трик в ворота харьковского "Металлиста" (6:1). Стоит отметить, что Сикан впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче за первую команду "горняков".

По итогам голосования Даниил опередил вингера луганской "Зари" Игоря Кирюханцева, который сделал дубль в ворота "Кривбасса"(2:2).

В нынешнем сезоне Сикан принял участие в пяти матчах донецкого клуба.

Читайте такжеСикан: Свои голы посвящаю Украине, ВСУ

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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Источник:
УПЛ

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