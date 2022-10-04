Хет-трик победил дубль. Определился лучший игрок 5-го тура УПЛ

Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан признан лучшим игроком по итогам 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

21-летний форвард оформил хет-трик в ворота харьковского "Металлиста" (6:1). Стоит отметить, что Сикан впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче за первую команду "горняков".

По итогам голосования Даниил опередил вингера луганской "Зари" Игоря Кирюханцева, который сделал дубль в ворота "Кривбасса"(2:2).

В нынешнем сезоне Сикан принял участие в пяти матчах донецкого клуба.