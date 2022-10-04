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Хет-трик победил дубль. Определился лучший игрок 5-го тура УПЛ
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Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий донецкого "Шахтера" Даниил Сикан признан лучшим игроком по итогам 5-го тура Украинской Премьер-лиги.
21-летний форвард оформил хет-трик в ворота харьковского "Металлиста" (6:1). Стоит отметить, что Сикан впервые в своей карьере забил три мяча в одном матче за первую команду "горняков".
По итогам голосования Даниил опередил вингера луганской "Зари" Игоря Кирюханцева, который сделал дубль в ворота "Кривбасса"(2:2).
В нынешнем сезоне Сикан принял участие в пяти матчах донецкого клуба.
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