Известно, когда сыграют Шахтер и Динамо. УПЛ утвердила расписание матчей 7-го тура

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 годов

7-й ТУР

14 октября (пятница)

"Минай" – "Верес" 13:00

"Черноморец" – "Кривбасс" 15:00

15 октября (суббота)

"Металлист" – "Ворскла" 13:00

"Заря" – "Колос" 15:00

"Металлист 1925" – "Львов" 17:00

16 октября (воскресенье)

"Рух" – "Днепр-1" 15:00

"Шахтер" – "Динамо" 17:00

Напомним, что "Ингулец" и "Александрия" (1:2) сыграли между собой матч 7-го тура из-за того, что их стартовые поединки сезона против "Динамо" и "Днепра-1" перенесли.

Ранее коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко заявлял, что поединок УПЛ с киевлянами пройдет в Варшаве или во Львове.