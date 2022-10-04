  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известно, когда сыграют Шахтер и Динамо. УПЛ утвердила расписание матчей 7-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно, когда сыграют Шахтер и Динамо. УПЛ утвердила расписание матчей 7-го тура

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игры разделены на три дня

Известно, когда сыграют Шахтер и Динамо. УПЛ утвердила расписание матчей 7-го тура

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 годов

7-й ТУР

14 октября (пятница)

"Минай" – "Верес" 13:00

"Черноморец" – "Кривбасс" 15:00

15 октября (суббота)

"Металлист" – "Ворскла" 13:00

"Заря" – "Колос" 15:00

"Металлист 1925" – "Львов" 17:00

16 октября (воскресенье)

"Рух" – "Днепр-1" 15:00

"Шахтер" – "Динамо" 17:00

Напомним, что "Ингулец" и "Александрия" (1:2) сыграли между собой матч 7-го тура из-за того, что их стартовые поединки сезона против "Динамо" и "Днепра-1" перенесли.

Ранее коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко заявлял, что поединок УПЛ с киевлянами пройдет в Варшаве или во Львове.

Читайте такжеЦыганык: Чем Шахтер лучше Динамо и Днепра-1? Потому что договорился со Львовом, а те пошли у них на поводу?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде