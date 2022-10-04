Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, когда сыграют Шахтер и Динамо. УПЛ утвердила расписание матчей 7-го тура
Игры разделены на три дня
фото - Олександр Приходько
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 годов
7-й ТУР
14 октября (пятница)
"Минай" – "Верес" 13:00
"Черноморец" – "Кривбасс" 15:00
15 октября (суббота)
"Металлист" – "Ворскла" 13:00
"Заря" – "Колос" 15:00
"Металлист 1925" – "Львов" 17:00
16 октября (воскресенье)
"Рух" – "Днепр-1" 15:00
"Шахтер" – "Динамо" 17:00
Напомним, что "Ингулец" и "Александрия" (1:2) сыграли между собой матч 7-го тура из-за того, что их стартовые поединки сезона против "Динамо" и "Днепра-1" перенесли.
Ранее коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко заявлял, что поединок УПЛ с киевлянами пройдет в Варшаве или во Львове.
Популярное сейчас
- Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Интер - Барселона: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2022
- "Я очень поддерживаю Украину". Илон Маск после скандала в Твиттере ответил Зеленскому
- Тренер вратарей Львова Хомутовский задержан в Беларуси
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта