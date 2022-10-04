  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Задерака - о ничьей с Зарей: Погода была для всех одинаковая
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Задерака - о ничьей с Зарей: Погода была для всех одинаковая

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра проходила в неприятных погодных условиях

Задерака - о ничьей с Зарей: Погода была для всех одинаковая

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Задерака подвел итоги матча 5-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2).

– Максим, какие впечатления от встречи с "Зарей"?

– Играли против одного из лидеров чемпионата, классной команды. В нашем активе много положительных моментов и это радует. Для болельщиков игра складывалась очень интересно. Шансы на победу имели как "Кривбасс", так и "Заря". Наверное, ничья на сегодняшний день – закономерный результат.

Читайте такжеЗаря - Кривбасс 2:2. Богачи в атаке, нищие в обороне

– У тебя сегодня пошла игра, согласен? Своего оппонента на фланге ты переигрывал.

– Вы знаете, я просто рад, что после длительной паузы без футбола в результате травмы вернулся на поле. Сегодня просто насладился игрой, атмосферой, футболом.

– Насколько тяжело было играть в футбол в такую ​​дождливую погоду?

– Для всех погода одинаковая. Да, конечно, стихия внесла свои коррективы в футбол. К примеру, при стандартах. Ведь наигрывали одно, а получалось немного по-другому.

– Психологически легче команде после такой игры?

– Надеюсь Да. Забили – уже легче. В матче с "Минаем" нужно также забивать и набирать очки, - сказал Задерака.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде