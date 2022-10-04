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Задерака - о ничьей с Зарей: Погода была для всех одинаковая
Игра проходила в неприятных погодных условиях
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Задерака подвел итоги матча 5-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2).
– Максим, какие впечатления от встречи с "Зарей"?
– Играли против одного из лидеров чемпионата, классной команды. В нашем активе много положительных моментов и это радует. Для болельщиков игра складывалась очень интересно. Шансы на победу имели как "Кривбасс", так и "Заря". Наверное, ничья на сегодняшний день – закономерный результат.
– У тебя сегодня пошла игра, согласен? Своего оппонента на фланге ты переигрывал.
– Вы знаете, я просто рад, что после длительной паузы без футбола в результате травмы вернулся на поле. Сегодня просто насладился игрой, атмосферой, футболом.
– Насколько тяжело было играть в футбол в такую дождливую погоду?
– Для всех погода одинаковая. Да, конечно, стихия внесла свои коррективы в футбол. К примеру, при стандартах. Ведь наигрывали одно, а получалось немного по-другому.
– Психологически легче команде после такой игры?
– Надеюсь Да. Забили – уже легче. В матче с "Минаем" нужно также забивать и набирать очки, - сказал Задерака.
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