Задерака - о ничьей с Зарей: Погода была для всех одинаковая

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Максим Задерака подвел итоги матча 5-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2).

– Максим, какие впечатления от встречи с "Зарей"?

– Играли против одного из лидеров чемпионата, классной команды. В нашем активе много положительных моментов и это радует. Для болельщиков игра складывалась очень интересно. Шансы на победу имели как "Кривбасс", так и "Заря". Наверное, ничья на сегодняшний день – закономерный результат.

– У тебя сегодня пошла игра, согласен? Своего оппонента на фланге ты переигрывал.

– Вы знаете, я просто рад, что после длительной паузы без футбола в результате травмы вернулся на поле. Сегодня просто насладился игрой, атмосферой, футболом.

– Насколько тяжело было играть в футбол в такую ​​дождливую погоду?

– Для всех погода одинаковая. Да, конечно, стихия внесла свои коррективы в футбол. К примеру, при стандартах. Ведь наигрывали одно, а получалось немного по-другому.

– Психологически легче команде после такой игры?

– Надеюсь Да. Забили – уже легче. В матче с "Минаем" нужно также забивать и набирать очки, - сказал Задерака.