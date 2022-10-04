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Йовичевич: Помимо футбола игроки Шахтера интересуются политикой, помогают украинцам

Премьер-лига
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Наставник донецкого клуба рассказал о войне

Йовичевич: Помимо футбола игроки Шахтера интересуются политикой, помогают украинцам

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич в интервью испанскому изданию AS рассказал о решении возглавить донецкий клуб в то время, когда в Украине идет война.

– "Шахтер" на матч с "Реалом" прибыл в то время, когда в Украине идет война, а команда путешествует между Львовом и Варшавой. Как вы справляетесь в таком хаосе?

– Хаос иногда организует. Я работаю в большом клубе, и у нас все распланировано. Однако это сложная ситуация, которую следует урегулировать, особенно эмоциональное состояние футболистов. Также есть усталость. Когда вы живете в отеле, самолете, поезде и автобусе, а не дома, вы теряете много энергии и концентрации. В первом туре матч чемпионата Украины был приостановлен из-за сирены воздушной тревоги, пауза длилась четыре часа. Мы хотим быть конкурентоспособными, но между матчами никто не знает, через что мы проходим.

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– Во время матчей "Шахтера" были воздушные тревоги?

– Во время матчей – нет, а на тренировках это случается. Вы должны быть в курсе и следовать инструкциям, которые дают нам вооруженные силы. Это тяжело морально. Тренировки во Львове в ожидании возможного нападения – это не то же спокойствие, с которым можно работать в Польше.

Также мы говорили, сколько в клубе людей и игроков из Донецка. В 2014 году они были вынуждены покинуть свои дома, а семь месяцев назад они были вынуждены бежать из Киева. Это жестокая ситуация. В конце концов, как спортсмены, мы также играем за солдат, которые защищают свою страну. Ты знаешь, что они следят за тобой и что ты даешь им положительные эмоции на весь матч. Это огромная ответственность. Это вдохновляет нас и дает нам энергию.

– Поэтому вам больше нужно быть психологом, а не тренером.

– Вы не знаете, куда приведет эта ситуация, она вызывает беспокойство, она неизбежна. Команда у меня отличная. Кроме футбола, они очень интересуются политикой и помогают украинцам.

Я решил вернуться в Украину, потому что играл и тренировался здесь и мне нравится менталитет страны. Украинцы очень добродушны. Когда они видят, что ты втягиваешься, дают тебе все. Я чувствовал долг, который должен был вернуть, почти непонятный. Мои друзья в Хорватии меня не поняли. Пришлось немало взвешивать "за" и "против", но я решил видеть стакан наполовину полным. И как только эта внутренняя борьба была решена, я должен был приобрести огромную концентрацию, чтобы управлять моими игроками. Хотя мы и смотрим в небо, чтобы увидеть, ничего ли не падает ли на нас, мы должны быть конкурентоспособными. Многие не осознают, что мы страдаем. Мы создали синергию и стали сильнее, мы в одной лодке, — сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Krass36 (Кривой Рог)
04.10.2022 в 15:14
От мені здається, велика проблема від того, що багато людей плутають поняття. Причому катастрофічно. Знаєте, от я згоден, що "спорт вне политики". Але нащо плутати "політика" і "террор і вбивство людей". У 2014 році в Україні росія почала саме друге, то причому тут "політика"? Війна - це війна. І абсолютно несуразно звучить "гравці цікавляться політикою і допомагають армії". Політикою хай займаються політики, а вбивць треба вбивати... Вважаю, що так...
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