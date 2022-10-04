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Йовичевич: Теперь Мудрик несет ответственность - посмотрим, из какого материала он сделан

Премьер-лига
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Сейчас молодой вингер - лидер команды

Йовичевич: Теперь Мудрик несет ответственность - посмотрим, из какого материала он сделан

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич высказался об игре вингера горняков Михаила Мудрика.

"Он всегда выделялся, годами. Это знает каждый, кто знает украинский футбол. Его навыки, его скорость, дриблинг и самоуверенность…

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У каждого есть свое время, и это время – его. В прошлом году он отличился, но ему не хватало возможностей. Я знаю, что "Сантьяго Бернабеу" запомнил его имя.

Теперь он несет ответственность за то, что он должен быть игроком, делающим результат. Посмотрим, из какого материала он сделан", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
AS

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