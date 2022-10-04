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Йовичевич: Теперь Мудрик несет ответственность - посмотрим, из какого материала он сделан
Сейчас молодой вингер - лидер команды
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич высказался об игре вингера горняков Михаила Мудрика.
"Он всегда выделялся, годами. Это знает каждый, кто знает украинский футбол. Его навыки, его скорость, дриблинг и самоуверенность…
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У каждого есть свое время, и это время – его. В прошлом году он отличился, но ему не хватало возможностей. Я знаю, что "Сантьяго Бернабеу" запомнил его имя.
Теперь он несет ответственность за то, что он должен быть игроком, делающим результат. Посмотрим, из какого материала он сделан", – сказал Йовичевич.
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