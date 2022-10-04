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Ворскла подписала английского нападающего
Воспитанник Тоттенхэма
vorskla.com.ua
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Трудовое соглашение англичанина с "бело-зелеными" рассчитано на три года.
В свой новой команде Ричард будет играть в футболке с 89-м номером.
Вполне возможно, свежеиспеченный новобранец дебютирует за "Ворсклу" уже 8 октября в матче против одесского "Черноморца".
Родель - воспитанник школы "Тоттенхэма", прошедший путь в этом клубе, начиная с U-18 до U-23.
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Источник:ФК Ворскла
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