Ворскла подписала английского нападающего

" Ворскла " объявила о подписании английского форварда Ричарда Роделя.

Трудовое соглашение англичанина с "бело-зелеными" рассчитано на три года.

В свой новой команде Ричард будет играть в футболке с 89-м номером.

Вполне возможно, свежеиспеченный новобранец дебютирует за "Ворсклу" уже 8 октября в матче против одесского "Черноморца".

Родель - воспитанник школы "Тоттенхэма", прошедший путь в этом клубе, начиная с U-18 до U-23.