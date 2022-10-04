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Пэррис: Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет Луческу
Кахим утверждает, что нет никаких конфликтов
Фото: ФК Динамо Київ
Вингер "
Ранее сообщалось, что Пэррис не хочет играть слева в полузащите.
"Надеюсь, буду все чаще играть за "Динамо".
Конфликт с Луческу из-за позиции на поле? Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет тренер.
Я всегда иду на компромиссы", – сказал Пэррис.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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