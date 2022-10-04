Пэррис: Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет Луческу

Вингер " Динамо " Кахим Пэррис, который недавно дебютировал за киевлян, отрицает информацию о конфликте с тренером Мирчей Луческу.

Ранее сообщалось, что Пэррис не хочет играть слева в полузащите.

"Надеюсь, буду все чаще играть за "Динамо".

Конфликт с Луческу из-за позиции на поле? Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет тренер.

Я всегда иду на компромиссы", – сказал Пэррис.