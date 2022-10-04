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Пэррис: Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Кахим утверждает, что нет никаких конфликтов

Пэррис: Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет Луческу

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Вингер "Динамо" Кахим Пэррис, который недавно дебютировал за киевлян, отрицает информацию о конфликте с тренером Мирчей Луческу.

Ранее сообщалось, что Пэррис не хочет играть слева в полузащите.

"Надеюсь, буду все чаще играть за "Динамо".

Конфликт с Луческу из-за позиции на поле? Нет никакого конфликта. Буду играть там, где скажет тренер.

Я всегда иду на компромиссы", – сказал Пэррис.

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В статье: Динамо (Киев) Кахим Паррис
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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